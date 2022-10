A 2008-as gazdasági válság és a koronavírus okozta pandémia után a harmadik súlyos krízissel néz szembe az intézmény. „Spórolunk, ahol csak tudunk” – jelentette ki Fodor Péter, aki elmondta: az eddig fizetett 140 millió forintos rezsi jövőre 450 millióra változik.

A G7 szerint a közüzemi díjak eddig a teljes évi költségvetés 5 százalékát tették ki, jövőre viszont már 10 százalék fölé emelkedhetnek. A Központi Könyvtár nagy olvasótáborral rendelkezik, átlagosan napi 2-3 ezer ember látogatja meg, vizsgaidőszakban pedig 3-4 ezer olvasó keresi fel – ezért nagyon nem mindegy, mi lesz a bibliotéka sorsa.

A túlélés kulcsa a Fővárosi Közgyűlés kezében van, ha a testület biztosítani tudja a jövő évi támogatás keretét, vagyis a megnövekedett rezsiköltségekkel aranyosan képes növelni a fenntartói támogatást, akkor van remény.

„Abban bízunk, hogy a főváros biztosítja a működés feltételeit. Saját bevételből soha nem tudnánk előteremteni ezt az összeget. Lehet emelni a beiratkozási díjat, késedelmi díjat, ezeket tervezzük is, de egy közkönyvtár használata nem drágulhat egy bizonyos szint fölé” – nyilatkozta Fodor Péter a G7-nek.

Változhat a nyitvatartási idő, hűvös lesz a termekben

Az igazgató szerint a nyitvatartási idő is változhat, amennyiben a támogatás nem fedezi a kilövő rezsiárakat: szombatonként akár be is zárhat a könyvtár. Az már eldöntetett, hogy az olvasói termekben 20 fok lesz a hőmérséklet a hidegebb hónapokban is. „18 fokban nem lehet ülőmunkát végezni több órán át, ugyanakkor egy fok különbség havonta akár százezres nagyságrendű különbséget is okozhat a kiadásokban” – fejtette ki Fodor Péter.

Az igazgató hozzátette, a kiadások csökkentése miatt a dolgozóknak nem kell tartaniuk attól, hogy csökken a fizetésük.

(Borítókép: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épülete 2015. március 28-án. Fotó: Bődey János / Index)