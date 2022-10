Sötétbe borulnak az áruházak, rengeteget lehet ezzel spórolni

Komoly erőfeszítéseket tett a SPAR az energiahatékonyság érdekében, az üzletek zárásakor az eladótér világítását is lekapcsolják, kizárólag az őrvilágítás marad. A késő éjszakai és kora hajnali órákban pedig a parkoló és reklámvilágítás fényei is kialszanak.

Nemcsak a gyártókat, hanem a kereskedőket is zöldmegoldásokra sarkallja az egyre fájdalmasabb energiaválság. Például a SPAR Magyarország energiafogyasztása elsősorban a villamos energia felhasználásából származik, de Maczelka Márk, a vállalat kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy a világítási és hűtés-fűtési rendszerek korszerűsítésével folyamatosan csökkentik a villamosenergia-felhasználásból eredő fogyasztást. Ismertette, hogy az energiamegtakarítási intézkedésekkel és az üzletek modernizálásával sikerült elérni, hogy a múlt év végére 49 százalékkal csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2017-es értékekhez képest, illetve az elmúlt tíz év alatt négy százalékkal mérséklődött a vásárolt villamos energiából fakadó kibocsátások mértéke.

Nagyobb energiaigény, kevesebb fogyasztás

Bár egy-egy szupermarket az átépítésnél jellemzően olyan többletfunkciókkal gyarapodik, amelyek magasabb villamosenergia-igényt támasztanak, az alkalmazott új technológiáknak köszönhetően mégsem nő a villamosenergia-felhasználás, sőt számos esetben akár 10-15 százalékkal csökkenhet is. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy a vállalat egy-egy átépítés során a teljes áruház fénycsöves lámpatesteit LED-lámpákra cseréli, de akkor is alkalmazza ezt a technológiát, ha nem a teljes épületet modernizálja, hanem csak annak elektromos rendszerét. Az üzletek zárásakor valamennyi világítótestet – beleértve az eladótér világítását – lekapcsolják, kizárólag az őrvilágítás marad. A késő éjszakai és kora hajnali órákban pedig – a frekventált helyek kivételével – a parkoló és reklámvilágítás fényei is kialszanak.

Hővisszanyerés a hűtőrendszerekből

Négy évvel ezelőtt, 2018-ban a SPAR Magyarország átállt az úgynevezett transzkritikus CO2 hűtéstechnikákra, amelyek a korábbinál környezetkímélőbbek, hatékonyabbak, és hosszú távon is gazdaságosan üzemeltethetők. Idén pedig elkészült az első olyan transzkritikus CO2 hűtéstechnikai rendszer, amely ejektortechnológián alapul: ettől a hűtéstechnika villamosenergia-fogyasztásában további 10 százalékos megtakarítást vár a hazai üzletlánc. A hővisszanyerés is jelentős megtakarításokat eredményez. Az integrált transzkritikus CO2 hűtéstechnikai rendszer a hűtőbútorokból és hűtőkamrákból elvont hőt hasznosítja a legtöbb esetben a használati meleg víz termeléséhez, ám bizonyos üzleteknél az épület fűtésénél is. Komolyabb hidegben pedig a rendszer hőszivattyús üzemmódban melegíti az épületet, ugyanez nyáron komforthűtést biztosít. Mivel a fűtő/hűtő közeg víz, így számos további hasznosítási lehetőség adódik: ilyen a fan-coil fűtés/hűtés, padlófűtés/hűtés, légkezelőben a levegő előfűtése/hűtése, illetve a használatimelegvíz-előállítás.

Egyes üzleteknél a vállalat egy úgynevezett VRV-alapú hűtéstechnikai rendszert alkalmaz, amely intelligens módon működteti a technológiai és komfortfűtést, illetve a hűtést. Az integrált hűtéstechnikai rendszernek köszönhetően az épületen belüli jobb komfortérzeten felül alacsonyabb energiafelhasználást is jelent. A VRV-alapú rendszer ugyanúgy felhasználja a hulladékhőt, és szükség esetén hőszivattyús üzemben is fűt, ám működéséhez nem szükséges vízkört kiépíteni.

Hőszigetelés, e-töltő

Fontos az épület hőszigetelése és a nyílászárók cseréje is. A SPAR Magyarország elsődlegesen az elavult portálokat cseréli jó hőszigetelő képességű, modern típusokra, indokolt esetben pedig a tető-vízszigetelések cseréjénél elvégzi a hőszigetelést, illetve homlokzati hőszigetelést is alkalmaz.

Emellett a vállalat minden beruházásnál – legyen szó új épületről vagy átalakításról – megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az épület adottságainak figyelembevételével alkalmazható-e hatékonyan napelemrendszer, amely segíti az adott egység elektromos igényének kiszolgálását. A kiskereskedelmi lánc parkolóval rendelkező áruházaiban folyamatosan alakít ki elektromosautó-töltőállomásokat, eddig 168 ilyen pontot hozott létre országszerte.

