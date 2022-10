Hernádi Zsolt: Nem jó, hogy a magyar gazdaságot kormányzati szobákból intézik

Az üzletember a Portfolio által szervezett Budapest Economic Forumon tartott előadást, és arról beszélt, hogy ismét kétpólusú világrend van kialakulóban, amelyben az Európai Unió még keresi a helyét. Szerinte az Északi Áramlat felrobbantása is fontos pillanata volt ennek a folyamatnak.

A gázvezeték felrobbantásával elértünk arra a pontra, ahonnan nincs visszaút

– mondta a hvg.hu szerint Hernádi Zsolt.

A Mol vezetője hangsúlyozta azt is, hogy a kétpólusú világrend kialakulása már évekkel ezelőtt, az Egyesült Államok és Kína közti konfliktus elmérgesedésével elkezdődött. Úgy vélekedett, hogy emiatt a globalizáció kettészakadhat a jövőben: az Egyesült Államok és szövetségesei lesznek az egyik oldalon, miközben létrehozza a másik oldalt, többek között Oroszország részvételével.

Hernádi Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen helyzet az orosz energiafüggőség miatt nagy gondokat okoz Európában, mert a kieső energiaszállítások helyett alternatívát találni csak lassan és költségesen lehet.

Logisztikai hálózatokat kell teremteni, csöveket kell telepíteni, ez pedig nem megy egyik napról a másikra

– mondta a Mol elnök-vezérigazgatója.

„Összelapátolt” szankciók, elhibázott magyar lépések

A Mol vezetője kritizálta azt is, hogy a német kormány például szénerőművekkel próbálja pótolni a kieső forrásokat, miközben az európai döntéshozók érdemleges vita nélkül „hetek alatt összelapátolt” szankciós csomagokat vezetnek be. Ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy Magyarországon sem születtek jó döntések, és nem előnyös az, hogy „a gazdaságot kormányzati szobákból intézik”.

A kormányzati döntések felülírják a piac mindenféle logikáját

– mondta a Portfolio szerint Hernádi Zsolt, miközben a magyarországi üzemanyagárstopra is utalt.

Az üzletember arról is beszélt, hogy az extraprofitos különadókból származó bevétel 30 százalékát adja a Mol, és ha ehhez az ársapkából eredő költségeket is hozzátesszük, akkor már 50 százalékos ez az arány. „Tudjuk, hogy válság van, meg kell oldani a problémákat. Ha ez csak 10-12 évente van, akkor a Mol lehajtott fejjel megcsinálja, de tudnunk kell, hogy ezek átmeneti megoldások” – fogalmazott Hernádi Zsolt, hozzátéve azt is, minden efféle intézkedés a beruházások elől veszi el a pénzt, aminek 5-10 év múlva lesznek érezhető következményei.

El kell fogadni, hogy sokba kerül az energia

Hernádi Zsolt végül arról is szót ejtett, hogy a problémákat uniós szinten lehet megoldani, több lépéssel. Ezek között sorolta fel az energiatermelés átállítását, a külső függés minimalizálását és a zöld átmenet folytatását is. Hozzátette azt is: mindemellett arra is szükség lesz, hogy a fogyasztást csökkentsék, mert az energia már sosem lesz olyan olcsó, mint korábban volt.

El kell fogadtatni azt a paradigmát, hogy nem lesz olcsó az energia

– fogalmazott, hozzáfűzve azt is, nincs miért nevetni azon, hogy egyes országokban a mostani helyzetben ott spórolnak, ahol csak tudnak, és nem kell kinevetni a hideg vízben zuhanyzást sem. „Ez a valóság ma. A takarékosság nem bűn, a pazarlás a bűn” – fogalmazott a Mol elnök-vezérigazgatója.

(Borítókép: Hernádi Zsolt 2022. március 10-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)