Drágul az elektromos autók töltése, a Mol is lépett

Az energiaválság miatt az elektromos autók töltési költsége jelentősen megnövekedett, és sorra jelentik be a cégek a változásokat. Legutóbb a Mol Plugee emelt árakat.

Az energiaválság miatt november 1-jétől változik az elektromos autók töltésdíja a MOL Plugee hálózatán, ahol ezelőtt áprilisban történt áremelés. A regisztrált ügyfeleknek a 11–43 kilowatt teljesítményű AC-töltés esetén a jelenlegi 109 helyett 149 forintot kell majd fizetniük 1 kilowattóráért.

Akinek 50–75 kilowatt vagy ennél nagyobb teljesítményű autója van, annak 155 forint helyett 179-et kell fizetnie a DC-töltési szolgáltatásért kilowattóránként. Az eseti felhasználókat illetően AC-töltés esetén már 159 forintot, DC-töltés esetén pedig 189 forintot kell fizetniük 1 kilowattóráért.

A változásokat sorra jelentik be a cégek: október 11-től az E.ON is árat emelt a töltőin, majd október 17-től a Mobiliti is, ahol a töltés bruttó ára 250 forint kilowattóránként – írja az e-cars.hu.



A drágulás ellenére kevesebb mint két év alatt megduplázódott az elektromos autók száma Magyarországon, erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.