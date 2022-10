Bloomberg: Orbán Viktor nagy bajba kerülhet az unió segítsége nélkül

Véleménycikkükben arra hívták fel a figyelmet, hogy Orbán Viktornak és kormányának az utóbbi hónapokban szinte állandóan konfliktusa volt az unióval (legfőképp a szankciók miatt), miközben a forint gyengülése és az egekbe szökő infláció miatt a magyar kormánynak egyre nagyobb szüksége lenne az unióból érkező pénzekre.

A Bloomberg szerint ez azt jelenti, hogy a magyar kormány politikai lépéseiben – vagyis az unióval való küzdelemben – egyszerűen nem tükröződnek a gazdasági megfontolások (a másik oldalon ugyanezt mondta Orbán Viktor is az uniós szankciókról, vagyis hogy nem gazdasági szempontok figyelembevétele mellett dolgozták ki).

Azt, hogy Magyarországnak minden eddiginél nagyobb szüksége lenne most az uniós forrásokra, a Bloombergnek nyilatkozva megerősítette Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke is. A volt jegybankelnök azt mondta, hogy Magyarországnak nemcsak magára a pénzre van szüksége az uniótól, hanem arra is, hogy a kedvező uniós döntés által a befektetők szemében is visszanyerje hitelességét az ország.

Ugyanis ez a bizalomhiány állhat amögött, hogy a forint ilyen ütemben gyengül az euróval és más külföldi devizákkal szemben.

A Bloomberg emlékeztetett arra, hogy az unió országainak pénznemei közül a forint gyengült a legnagyobb mértékben az euróval szemben a háború kezdete óta – még annak ellenére is, hogy a jegybank idehaza minden más uniós országnál nagyobb mértékű kamatemelésekkel próbálta elejét venni a gyengülési folyamatnak. A pénzromlás aztán az inflációhoz is hozzájárult, emiatt az Oroszországból érkező energiaimport még költségesebbé vált.

A hírügynökség szerint ez a folyamat vezetett ahhoz, hogy a jegybank egy rendkívüli lépéssel próbálta meg elejét venni a további inflációnak és forintgyengülésnek. Marek Drimal, a londoni Societe Generale szakértője azt mondta erről: a lépés abban segített, hogy a gyengülés most megálljon (és minimálisan visszaerősödjön a forint), de ennél többet nem lehet remélni.

A szakértők szerint a helyzetet csak az befolyásolhatná nagyobb mértékben, ha megoldódna a sok milliárd eurónyi uniós támogatások kérdése. A Bloomberg szerint ez megoldaná a gazdasági nehézségek egy részét, de ha a pénz nem érkezik meg, akkor szerintük

hosszú távon még Orbán Viktor „illiberálisdemokrácia-projektje” is befuccsolhat.

A véleménycikkben emlékeztettek arra, hogy nyáron a nehéz gazdasági helyzet miatt már a rezsicsökkentést is meg kellett kurtítani, miközben a tanárok demonstrációi (amelyek végső soron szintén az alacsony bérekre, az évek óta elmaradó fizetésemelésre vezethetők vissza) is egyre erősebbekké váltak az utóbbi hetekben, mindez pedig hosszú távon a Fidesz támogatottságát is csökkentheti.

Az uniós források fontosságáról beszélt a minap az unió soros elnökségét betöltő Csehország minisztere is. Mikuláš Bek azt mondta: nagyon reméli, hogy Magyarország hozzájut a pénzhez, mert ha nem, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. október 3-án. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)