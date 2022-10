Terrortámadásként kezeli Magyarország, ha valaki megtámadja a Török Áramlatot

„A Kárpát-medence önálló gazdasági egység (ebbe nyolc ország tartozik bele: Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria – a szerk.), amelynek ki kell aknáznia a lehetőségeit” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az intézmény K8 – gazdasági pezsgés a Kárpát-medencében című keddi konferenciáján.

A Kárpát-medence önálló gazdasági egységet képez, ez a természeti adottság pedig együttműködésre késztet minket. Ezt már korábbi gondolkodók is kiemelték, tehát a feladat nem olyan bonyolult, egyszerűen követni kell a régiek iránymutatását

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki úgy folytatta, hogy a nyitóbeszédére készülve a szakirodalomban azt találta, hogy a Harvard Egyetem kutatása szerint a Kárpát-medence és a skandináv országok adottságai között sok a hasonlóság. Ugyanakkor hiába állnak rendelkezésre a források, azokat termőre is kell fordítani, ez pedig a térség feladata lenne, nem pedig más, külső országoké – tette hozzá.

A kuratórium elnöke megjegyezte: nemzetstratégiai cél, hogy a térségben gazdasági együttműködések jöjjenek létre. Az MCC is törekszik a Kárpát-medencei lábának megerősítésére. „Egy olyan korszak küszöbén állunk, ahol az erőteljes gazdasági növekedés a tudásra, az innovációra, az új megoldásokra épül” – hangsúlyozta.

„A V4-es együttműködés terhelt, mivel azok a pártok, amelyek ezt az együttműködési formát támogatják, a csoporton belül ellenzékben vannak” – jelezte Orbán Balázs az Indexnek adott nyilatkozatában. Szerinte a szövetséget nem kell lecserélni, de ezzel párhuzamosan nagy jövőt jósol a K8-as együttműködésnek is.

Használni kell azt a természetes keretrendszert, amelyet a Kárpát-medence teremt. A szerb kormánnyal való együttműködés az elmúlt 12 év legnagyobb eredménye, és ez stratégiailag fontos is számunkra. Most az a feladat, hogy ezeket az együttműködéseket mind több területen elmélyítsük. Azt látjuk, hogy az osztrákok is nagyon hasonlóan gondolkodnak több szakterületen