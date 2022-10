Minden második embert érint, mégsem beszélünk róla

A világ népességének a fele átéli, mindennap 300 millióan érintettek: milliárd dolláros piac épül a női higiéniai termékekre. Az adóztatásáról és a munkapiaci hatásáról jelenleg is viták folynak, mégis világszerte rengeteg stigma és tabu övezi. Az infláció az eldobható intim higiéniás termékek piacán is érezteti hatását, ezért a nők környezetileg és pénzügyileg is fenntarthatóbb alternatívák felé fordulnak.

Bár nagyot fejlődött a világ az elmúlt években, sok a tabu, ezáltal pedig a félreértés és az ismeretek hiánya a női ciklussal kapcsolatban, pedig mindenkit érint közvetve vagy közvetlenül. A világon a nők fele – a teljes népesség nagyjából negyede – van reproduktív korban, ami egy nő életében akár 35-40 évig is tarthat (kb. 12–50 éves kor között). Nem csoda, hogy az intim higiéniás termékeknek óriási piaca van: globálisan 18 ezer milliárd forintot (43,5 milliárd dollárt), Európában 2700 milliárd forintot (6,35 milliárd dollárt), Magyarországon pedig csaknem 40 milliárd forintot (94 millió dollárt) tesz ki a Statista adatai alapján.

Egy magyar nő évente nagyjából 480 darab higiéniai terméket használ el, amelyre több tízezer forintot is elkölt, ez az évek alatt a fájdalomcsillapítókkal és egyéb kiegészítőkkel akár többmilliós tétellé is összeadódhat.

Arról nem is beszélve, hogy az EU-s tagállamok ugyan eltérhetnek az általános forgalmi adóktól a női higiéniai termékek esetében, mégis kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Az európai országok között Magyarországon a legmagasabb a kivetett adó a menstruációs termékekre (az általános 27 százalék), számos skandináv országban 25 százalék, Görögországban pedig 23 százalék, ezekkel szemben a régióban például Lengyelországban és Csehországban 5 százalékra csökkentették, Írországban teljesen eltörölték a „tamponadót”, a volt EU-s Skócia pedig épp idén foglalta törvénybe, hogy a nők ingyenesen juthassanak menstruációs termékekhez.

Az intim higiéniai termékek között az egyszer használatos eszközök még mindig magasan a legnépszerűbbek, évente körülbelül 49 milliárd, valamint 19 milliárd terméket használnak el az EU-ban és az Egyesült Államokban. Az eldobható termékek nemcsak anyagi terhet jelentenek, hanem a környezetünkre nézve is meglehetősen nagy hatással vannak. Európában a tamponok és betétek nagyjából 87 százaléka kerül hulladéklerakókba, ahol ezeknek a 90 százalékban műanyagból készülő termékeknek a lebomlása akár 500 évig is eltarthat. Emellett az instrukciók ellenére sokszor megesik az is, hogy a csatornákban kötnek ki, ezzel is szennyezve a természetes vizeket.

Zöld jövő felé tartanak a piros betűs napok

Az elmúlt években az ökológiai hatások és az életmód változásai miatt is átalakulás tapasztalható a menstruációs termékek piacán. Megnyílt az érdeklődés a kényelmesebb és zöld alternatívák felé, mint például a mosható betét, a menstruációs bugyi vagy a kehely.

A gazdasági előrejelzések szerint a többször használható menstruációs termékek piacán nagyobb növekedés várható a következő években, mint a hagyományos eldobható termékeknél.

A környezetbarát irányba való elmozdulást az is jól mutatja, hogy nagy világmárkák is elkezdtek érdeklődést mutatni az újrahasználható menstruációs eszközök iránt, a Puma az ausztrál Modibodival hozott létre egy sportoláshoz szánt menstruációsalsó-termékcsaládot, az Adidas pedig saját menstruáció idején használható sportruházattal állt elő. Emellett folyamatosan jelennek meg olyan újítások, mint a menstruációs fürdőruha, vagy az intim együttlét közben is használható intim kelyhek.

Itthon a this is Redy, a díjnyertes magyar menstruációsbugyi-márka a legismertebb a környezetbarát alternatívák között, fennállásuk 3 éve alatt több mint 60 ezer terméket adtak el, 380 millió forint árbevételt elérve ezzel.

Molnár Dóra, a this is Redy társalapítója szerint sokan cserélik le az eldobható termékeket környezetbarát eszközökre,

a vásárlóink több mint 50 százaléka betétről vált menstruációs alsóra, és korábban soha nem használt még fenntartható eszközt.

A fenntartható eszközök nemcsak jelentősen kisebb környezeti hatásuk és az általuk nyújtott komfort miatt lehetnek jó megoldások, hanem hosszú távon pénzügyileg is versenyképes alternatívát jelentenek. Az infláció az eldobható intim higiéniás termékek piacán is érezteti hatását, a this is Redy adatai szerint körülbelül 10 százalékkal drágultak az egyszer használatos eszközök 2022. év elejéhez képest. A menstruációs bugyik nagyjából 2 éves használati idejükre vetítve pedig már egy árban vannak eldobható társaikkal, sőt akár néhány ezer forinttal olcsóbbak is lehetnek.

(Borítókép: Annette Riedl / picture alliance / Getty Images)