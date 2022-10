Szerdától jelentősen olcsóbb lesz az üzemanyag

Jó hír érkezett a piaci áron tankolók számára: szerdától olcsóbb lesz az üzemanyag. A nagykereskedelmi árakra vonatkozó csökkenés várhatóan bizonyos mértékig a piaci kiskereskedelmi árakat is érinti majd. A benzinért literenként bruttó 25 forinttal fizethetnek kevesebbet az érintettek, míg a gázolaj esetében bruttó 22 forinttal csökken a beszerzési ár.

A holtankoljak.hu által hétfőn közzétett adatok alapján a 480 forintos ársapkás üzemanyagra nem jogosultaknak október 26-ától a következő átlagárakkal kell számolniuk a hazai benzinkutakon:

95-ös benzin: 674 forint/liter,

gázolaj: 829 forint/liter.

Ha nem lenne hatósági ár, a magyarok többsége kevesebbet autózna

A KutatóCentrum az Index megbízásából online felmérést készített 2022 augusztusában a 18–64 év közötti, gazdaságilag aktív, az online népesség köréből kiválasztott 1000 fős reprezentatív mintán az üzemanyag-ársapkáról, az üzemanyag-ellátás bizonytalanságairól, valamint a tankolási szokások ezzel összefüggő változásairól.

Azoktól, akik maguk intézik az autó tankolását, megtudtuk, hogy az aktív korú magyar autósok 7 százaléka hetente többször tankol, 19 százalékuk hetente egyszer, 41 százalék két-három hetente, 28 százalék havonta egyszer, 4 százalék pedig ennél is ritkábban.

EGY 18–64 ÉV KÖZÖTTI MAGYAR AUTÓS ÁTLAGOSAN HAVONTA HÁROMSZOR LÁTOGAT EL BENZINKÚTHOZ.

Arról, hogy a magyar kormány 2021. november 15-től kezdve 480 forintban maximálta a benzin és a gázolaj árát a magánfelhasználók számára, az aktív korú magyarok 93 százaléka hallott. Azok, akik nem hallottak a „benzinársapkáról”, szinte valamennyien olyan háztartásban élnek, ahol nincs autó.

A BENZINÁRSTOP BEVEZETÉSE NEM VÁLTOZTATTA MEG JELENTŐSEN A TANKOLÁSI SZOKÁSOKAT.

Az autósok 73 százaléka nagyjából ugyanolyan gyakran tankol, mint a rendelkezés bevezetése előtt, 13 százalékuk gyakrabban, ugyancsak 13 százalék viszont ritkábban tankol, mint korábban.

„Az ársapka kikapcsolja a kereslet-kínálat szabályaiból a keresletet”

Balogh József energiapiaci szakértő véleménye szerint Magyarország gázellátására az lenne ideális megoldás, ha a Déli Áramlaton jönne továbbra is a gáz, és újraindulna az Ukrajna felőli gázvezeték is. Megjegyezte, hogy az önkormányzatokat a távhőben is meglepetés érheti, utalva a lehetséges áremelkedésre. Míg a lakossági fogyasztókra nem enged rá a kormány semmilyen áremelést, a külön kezelt intézmények esetében már 1800 százalékos áremelést is látott a szakértő.

Az ársapka kikapcsolja a kereslet-kínálat szabályaiból a kereslet oldalát. Szerinte nincs elég benzin és gázolaj, ezért lehet problémás a nagyobb üzemanyag-fogyasztás. Hozzátette: aki az Ukrajnában 1955 kilométeren át húzódó Barátság kőolajvezetékre építi az ellátását, az nagyot csalódik.