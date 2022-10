Svéd nagykövet: Két utat látok Magyarországon

Magyarországon ma mintegy 130 svéd vállalat van jelen, munkát adva hozzávetőleg húszezer embernek – összegzett az Indexnek Dag Hartelius svéd nagykövet a budaörsi Tetra Pak gyár alapításának harmincadik évfordulóján. A magyar–svéd gazdasági kapcsolatokról mindenekelőtt elmondta, hogy senkinek sem kell bemutatni az Electroluxot, az Ericssont, az IKEA-t vagy a Tetra Pakot, de a két ország közti együttműködés ma már nem csak a hagyományos termelő-gyártó cégek szintjén zajlik.

Skandináv szemüvegen át nézve a világot is kijelenthetem, nem azért vagyunk stratégiai befektetők ebben az országban, mert olcsóbb a termelés, legalább olyan fontos, hogy a szükséges mennyiségű és minőségű képzett munkaerő is adott. Két fő csapásirány van: az egyik az autóipar, a másik az IT-szektor, ma már senki sem kékgallérosként gondol Magyarországra. A tradicionális iparvállalatok mellett a high-tech is megtalálja a számítását ebben az országban