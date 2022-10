A válságos rezsihelyzet a wellnesslétesítményeket sem kíméli. Miskolcon először bezárták a Barlangfürdőt, majd később a turizmus érdekében mégis az újranyitás mellett döntöttek. Pest megyében is komoly változások lépnek életbe, illetve a martfűi termálfürdő is szűkíti szolgáltatási körét – számoltunk be az eddigi fejleményekről.

A következő összeállításból pedig kiderül, hogy minden létező módon próbálnak takarékoskodni a somogyi fürdők fenntartói is. Vannak, ahol több hétre bezárnak a téli időszakban, máshol félnapos nyitvatartásra készülnek és árat emeltek – írja a SONLINE Somogy Megyei Hírportál.

Marcali

Zárva lesz november elsején a marcali fürdő, decemberre pedig háromhetes szünetről döntöttek. A napi belépő felnőtteknek 3000 forintba, míg gyerekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 2100 forintba kerül.

Igal

Igalban nem terveznek bezárást, és a jegyárak is változatlanok maradnak idén. Gellért Attila, az igali fürdő marketingvezetője elmondta: hét medence és a szaunavilág továbbra is nyitva lesz.

Próbáljuk az elektromos fogyasztást csökkenteni, bízunk benne, hogy a felszerelt napelemeket a szolgáltató a közeljövőben beüzemeli, így mérsékelni tudjuk az áramszámlánk egy részét

– emelte ki Gellért Attila.

Csisztapuszta

Csisztapusztán a következő hónapban változatlan lesz a nyitvatartás, decemberben, januárban és februárban azonban csupán fél napra lesznek nyitva – közölte Kara Barbara, a csisztapusztai gyógyfürdőt működtető gazdasági társaság ügyvezetője. Hozzátette, hogy a nyár elején emeltek húsz százalékot a jegyárakon, azokhoz most nem nyúlnak.

A kazánunk fatüzelésű, ezzel tudunk spórolni, a szivattyú viszont egész nap működik, és sokat fogyaszt. December 31-ig van a szolgáltatóval szerződésünk, bízunk benne, hogy jövőre is ki tudjuk majd gazdálkodni a költéseket

– mondta a fürdő vezetője.

A fürdők nagy fogyasztók és nagy foglalkoztatók

A fürdők nagyfogyasztók, van, ahol a korábbi ár tízszereséért jutnak energiahordozóhoz. Ezeket a költségeket már nem tudják a lakosságra hárítani – mondta Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Hozzátette: az elmúlt két évben is a túlélésért küzdöttek a koronavírus-járvány miatt, hiszen törvény tiltotta az áremelést.

Júniustól volt lehetőség a belépőjegyek árán változtatni, átlagosan húsz-harminc százalékkal emeltek a fürdők – emlékeztetett a főtitkár, hozzátéve, hogy a fürdők jelenleg rövidítik a nyitvatartást, korlátozzák szolgáltatásaikat, például az élményelemek egy részét kikapcsolják.

Sok településen a gyógy- és termálfürdők a legnagyobb foglalkoztatók, számos speciális munkakörű kolléga dolgozik ott, és ha egy bezárást követően elbocsátják őket, szinte lehetetlen pótolni vagy visszaszerezni a dolgozókat

– magyarázta a szakember.

Szalmaszál a gyorsított eljárás

Balogh Zoltán szerint folyamatban vannak ugyan energiahatékonysági pályázatok, de évekbe telik, mire a kivitelezés megvalósulhat. A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a geotermikus energia felhasználására gyorsabb engedélyezési eljárást dolgoznak ki, ami segíthet a fürdőknek a jelenlegi nehéz helyzetben.

(Borítókép: Fiatalember ugrik az uszoda vizébe a Martfű Egészség és Rekreációs Központ megújult gyógyfürdőjében. Fotó: Mészáros János / MTI)