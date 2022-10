Irreálisan magas áron kínálják az ingatlanokat

Sokszor a piaci árnál 10-15 százalékkal drágábban kínálták az ingatlanokat, így irreálisan magas hirdetési árakkal lehetett találkozni az elmúlt hónapokban lakásvásárlásnál. Akadtak azonban jól árazott ingatlanok is, melyeknél egyáltalán nem volt alku.

A túlárazás mértéke a belső kerületekben 10–20 százalék között változik, ugyanis az eladók általában arra számítanak, hogy a vevő úgyis fog valamennyit alkudni. Viszont a túlárazás csak azt eredményezi, hogy az adott ingatlanra nem jelentkeznek egyáltalán, vagy legalábbis lecsökken a telefonhívások száma.

Mint írják, a legtöbb eladó azt vallja, hogy „legyen magas az ár, majd hívnak, és alkudnak”.

Ez a stratégia azonban egyre kevésbé működik.

Sőt, Buda egyes részein akadtak olyan ingatlanok, ahol nemhogy alkura nem került sor, hanem inkább felfelé licitálás történt, és az is előfordult, hogy több millió forinttal magasabb áron kelt el végül az ingatlan.

A Velencei-tónál is történt hasonló eset, ugyanis az ingatlanok elkeltek a hirdetési áron, és itt is előfordult felfelé licitálás. Az ingatlanpiac nagy változáson megy keresztül, az alku mértéke az elkövetkező időszakban várhatóan nőni fog. A kínálat is egyre növekszik, így a vevők jobban tudnak majd válogatni, és az értékesítési idő is hosszabbra nyúlhat – írja a Napi.hu a Balla Ingatlan közleményére hivatkozva.