Brutálisan bezuhant a Facebook anyavállalata

A nagy változást az idézte elő, hogy a Meta – más vállalatokhoz hasonlóan – közzétette a beszámolóját arról, hogy miként alakultak a bevételei 2022 harmadik negyedévében. A beszámolóból pedig kiderült, hogy a cég tiszta nyeresége – az előző negyedévhez hasonlóan – az utóbbi 3 hónapban még tovább csökkent.

A hírre reagálva a befektetők is elkezdtek megszabadulni a Meta-részvényektől.

A New York-i tőzsd csütörtöki nyitásakor rövid idő alatt majdnem 24 százalékkal esett vissza a cég részvényeinek árazása: a részvények ára a majdnem 130 dolláros, előző napi tőzsdei zárási értékről 100 dollár alá esett vissza.

Grafika: Tradingview

A tőzsdén való visszaeséssel a gyakorlatban több mint 80 milliárd dollárral csökkent a Meta részvényeinek értéke. A zuhanás után a Facebook/Meta alapítója, Mark Zuckerberg megpróbálta menteni a menthetőt. Nyilatkozatában elismerte, hogy a Meta most „rövid távú kihívásokkal” küzd, de szerinte hosszú távon borítékolható, hogy a vállalat bevételei ismét nőni fognak.

Értékelem a türelmet, és úgy vélem, hogy akik türelmesek, és nálunk fektetnek be, azok elnyerik a jutalmukat

– mondta Mark Zuckerberg, hozzátéve azt is, hogy az általuk elképzelt Metaverzumnak „történelmi jelentősége lesz”, és hogy szerinte a vállalat továbbra is „jó irányba halad”.

Ez állt a beszámolóban

A Meta beszámolójából egész pontosan az derült ki, hogy a harmadik negyedévben 27,71 milliárd volt a Meta összbevétele, és ebből 4,4 milliárd dollárnyi tiszta nyereséget tudott termelni (ez előző negyedévben ennél 52 százalékkal volt nagyobb a nyereség). A szakértők előzetesen 5 milliárd dollárra becsülték a negyedévben várható tiszta profitot, vagyis az eredmény jóval elmaradt a várakozásoktól.

A vállalat tőzsdére való bevezetése óta először a 2022-es második negyedévben volt példa arra, hogy csökkentek a Meta bevételei. A cég egyébként még ezekkel is a visszaesésekkel együtt is bőven nyereséges, de a csökkenő profitra sokan intő jelként tekintenek.

Egy, a Financial Timesnak nyilatkozó elemző úgy vélelekedett ezzel kapcsolatban: Mark Zuckerberg és a Meta vezetése most túlságosan is a jövőre és a Metaverzumra fókuszál, ahelyett, hogy a jelen problémáira figyelnének, emiatt is következhetett be ez a zuhanás.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)