Ezekkel a termékekkel bővülhet az élelmiszerárstop

További alapvető élelmiszerek kerülhetnek be a hatósági áras termékek körébe, az Index iparági értesülései szerint minden valószínűség szerint a tojás és a trappista sajt lehet érintett.

Miután Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjújában előrebocsátotta, hogy a kormány újabb élelmiszerekre tervezi kiterjeszteni az árstopot, lapunk több ágazati szereplőnél is érdeklődött arról, mi most a legvalószínűbb forgatókönyv. Háttérbeszélgetéseink visszatérő eleme, hogy a tojás és a trappista sajt kerülhet fel várhatóan a hatósági áras listára, igaz, többen megemlítették: az eddigi kormányzati logikát követve lenne ráció olyan alapvető élelmiszerekre is kiterjeszteni az intézkedést, mint a kenyér, a burgonya, a száraztészta vagy akár a rizs.

Fáj a gyártóknak, de a forgalmazóknak is

Arra többen is felhívták az Index figyelmét, hogy a lépés egyetlen kedvezményezettje a lakosság, a piaci folyamatok mesterséges szabályozása, az ársapka azonban további jelentős károkat okoz a gyártóknak és a kereskedőknek egyaránt. A nagyobb üzletláncok is megsínylik ezt az időszakot, a kistelepülések boltjai pedig annál inkább, hiszen eleve gyengébbek a beszerzési pozícióik, vásárlóközönségük pedig nagyobb arányban keresi az alapvető élelmiszereket, mint az egyéb árucikkeket.

Közben ne feledjük, a 20,1 százalékos szeptemberi inflációból az élelmiszerek 35,2 százalékos drágulással vették ki a részüket, a mostani módosításokkal várhatóan érintett termékekre szűkítve a kört a sajt 68 százalékkal került többe a múlt hónapban, mint egy évvel korábban, míg a tojásnál 53,7 százalék a különbözet. Viszonyításképp a kenyér ára 76,2 százalékkal ment fel, a tejtermékeké, úgymint a vajé, vajkrémé 66,3 százalékkal, a margariné 61,2-del, a száraztészta 60,2 százalékkal.

Befagyasztott árak

Leegyszerűsítve az árrobbanás okait, túl az energiaválságból adódó többletköltségeken, a tojáspiacot még mindig sújtja az ágazat lassú regenerálódása a madárinfluenza-járványból, a sajt drágulásához viszont már a 2,8 százalékos tej árának befagyasztása is közvetlenül hozzájárul szakértők szerint. Korábban ugyanis a lakosság jelentős része a 1,5 százalékos tejet preferálta, az árstop miatt viszont tömegesen áttértek a 2,8-asra, így viszont a sajttermelők egyre nehezebben jutnak hozzá a gyártáshoz szükséges tejzsírhoz.

Emlékezhetünk, a február 1-jén bevezetett élelmiszerárstopnak az volt az alapja, hogy a tavaly október 15-i árakon rögzítették az érintett termékek árait. Márpedig a vizsgált hónapban a csirkemellfilé kilogrammonkénti átlagára 1600 forint volt, a sertéscombé pedig 1420. A napraforgó-étolaj literenként 713 forintba került tavaly októberben, a 2,8 százalék zsírtartalmú, dobozos UHT-tej pedig 268-ba. Az élelmiszerárstopnál figyelembe vett időszakban a kristálycukor átlagos fogyasztói ára 261 forint volt kilogrammonként, a finomliszté pedig 203.

