Diktáljunk, vagy átalányt fizessünk a rezsiválságban? Videós kisokost tett közzé az MVM

Az MVM az MVM For You nevű YouTube-csatornáján nemrég több videó is megjelent azokról a kérdésekről, amelyek a jelenlegi helyzetben leginkább érdekelhetik a fogyasztókat.

Például arra is választ kaphatunk, hogy mikor érkeznek a számlák azoknak, akik augusztus óta nem kaptak. A videóban az is elhangzik, hogy az energiaszámlákat érintő változások miatt folyamatosan, több lépcsőben fejleszti a szolgáltató a számlázási rendszereit.

Augusztus óta az ügyfelek részére a cég már több mint 11 millió számlát küldött ki. Hamarosan egyszerre több számlát fognak kapni azok a lakossági ügyfelek, akik az elmúlt időszakban még nem kaptak számlát, és a számlák fizetési határideje meg fog egyezni.

Kérdés-válasz és rezsicsökkentési aloldal az MVM-től

Az MVM a következő kérdéseket teszi fel, majd válaszolja meg:

Diktálás vagy átalánydíj?

Érdemes-e váltani a felhasználási profilok (vegyes, fűtés) között?

Mi az a súlyozási kulcs?

Mit jelent a fogyasztási jelleggörbe a gázszámlázásban?

Mit kell tudni a nagycsaládosok számlázásáról?

Mikor kapják meg a többletkedvezményt a többgenerációs családi házban élők?

Hogyan tudják igénybe venni a társasházak a kedvezményes mennyiséget?

Mikor kapják számláikat a társasházak?

Kapnak-e fizetési kedvezményt az ügyfelek?

Korábban az MVM már létrehozott egy rezsicsökkentési aloldalt, ahol elmagyarázzák a legfontosabb információkat. Ezt az információs tudástárat azóta folyamatosan bővítik.