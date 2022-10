Milliárdosok buknak bele a válságba, Zuckerberg és a Binance-alapitó is sokat veszített

A Bloomberg adatai szerint a világ leggazdagabb embere továbbra is a most éppen Törcsváron partizó Elon Musk, de még neki is jelentősen csökkent a vagyona.

A SpaceX és a Tesla alapítója összesen 66 milliárd dollárral lett szegényebb, elsősorban a technológiai vállalatok részvényeinek visszaesése miatt. Ezzel 204 milliárd dollár becsült a csökkent vagyona, miközben tavaly ilyenkor még csúcsokat döntögetett a 340 milliárd dolláros vagyonával.

Nem járt sokkal jobban azok többsége sem, akik őt követik a listán. A második helyen a francia Bernard Arnault vagyona 38,2 milliárd dollárral, a harmadik helyen szereplő Jezz Bezosé pedig 65,7 milliárd dollárral csökkent. A top 10-es listánaz indiai Gautam Adani az egyetlen milliárdos, akinek nőtt a vagyona (neki többek közt az energiaiparban is komoly érdekeltségei vannak).

Mark Zuckerberg és a Binance alapítója veszítette a legtöbbet

A legrosszabbul azonban nem a top10-ben szereplő milliárdosok jártak, hanem Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, aki a vagyonának több mint kétharmadát elbukta idén.

Grafika: Bloomberg Billionaires Index Mark Zuckerberg vagyona az utóbbi egy évben

A Bloomberg szerint Zuckerberg vagyona 87,3 milliárd dollárral csökkent, és így már csak 38,2 milliárd felett rendelkezik. A Forbes szerint csak a múlt héten, a Facebook-részvények beszakadásakor 11 milliárd dollárral lett szegényebb a Facebook alapítója.

Ennél nagyobbat csak egy ember bukott a top 50-es milliárdosok közt: a kínai-kanadai Csangpeng Zsao, aki világ legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítója. Ő 72,6 milliárd dollárt vesztett idén, és már csak 23,2 milliárddal rendelkezik,

vagyis a vagyona mintegy háromnegyedét elvesztette.

Rajtuk kívül számos, a tech-szektorban érdekelt amerikai és ázsiai milliárdos vagyona is jelentősen csökkent idén. Sokat veszített például Jeff Bezos volt felesége, MacKenzie Scott is: ő 31,7 milliárd dollárral lett szegényebb, így már csak 24,6 milliárddal rendelkezik.