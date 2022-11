Megújuló energiaforrás, visszafogott világítás – így küzdenek a plázák a magas rezsi ellen

Az egekbe szökő energiaárak rendkívül nehéz feladat elé állítják az intézmények, épületek üzemeltetőit. Az elmúlt hetekben már górcső alá vettük a fürdőket, uszodákat, fitnesztermeket, szállodákat, éttermeket, múzeumokat és mozikat, de a sorból a bevásárlóközpontokat sem érdemes kihagyni, a megsokszorozódott rezsiköltségek ellensúlyozására ugyanis a plázáknak is megoldást kell találniuk.

Mint ismert, a kormány augusztus 1-jétől módosította a rezsicsökkentést, az új szabályok értelmében a csökkentett gáz- és áramár csak az átlag alatti fogyasztóknak marad, átlag feletti fogyasztás esetén a piaci árat kell megfizetni.

Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének (MBSZ) főtitkára lapunk megkeresésére elmondta: a bevásárlóközpontok üzemeltetőit – mint minden épületüzemeltetőt – komoly nehézségek elé állítják az egyre magasabb rezsiköltségek, a pár hónap alatt megsokszorozódott energiaárak.

Szerencsére a bevásárlóközpontok jelentős része már időben lépett, több épületben már évekkel ezelőtt elindultak olyan energiatakarékossági programok, amelyek most kincset érnek, de a közelmúltban jóformán az összes épületben a fenntarthatósági stratégiák kidolgozása is megtörtént

– mondta az Indexnek Balatoni Judit.

Példaként említette a LED-es fejlesztéseket, amelyek már öt-tíz éve folynak, de az elmúlt öt évben sok bevásárlóközpont egyéb szempontból is megújult, az átalakításoknál pedig a zöldszempontokat is figyelembe vették. Hozzátette: emellett a gépészeti berendezések is egyre korszerűbbek, energiatakarékosabbak, cseréjük és korszerűsítésük ütemezetten zajlik.

Kiemelte, hogy az üzletek bérlői is folyamatosan korszerűsítenek, ütemezetten három-öt évente megújulnak, az energiaválság pedig csak tovább erősítette ezt a folyamatot.

Kitért arra, hogy bár a bérlőkkel való együttműködés elengedhetetlen, az épületek üzemeltetőinek legtöbb esetben csak a közös területekre van hatásuk. Arra a kérdésre, hogy a mostani helyzetben milyen további rezsi- és környezetbarát lépéseket tettek, a következőt válaszolta:

Az elektromos fogyasztás optimalizálásával is csökkenthető a felhasználható energia, így a teljes ház – beleértve a nagy alapterületű parkírozók – világítását csak nyitáskor kapcsolják fel, záróra után jóformán sehol sem égnek a lámpák, míg áruszállítás közben csak csökkentett üzemmódban működnek.

Az MBSZ főtitkára megjegyezte: a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia különösen nagy jelentőséggel bír az elkövetkezendő időszakban.

Van olyan bevásárlóközpont, ahol már a villamos energia száz százaléka megújuló energiaforrásból származik

– emelte ki.

Mint arról korábban már írtunk, az orosz–ukrán háború miatt az egész Európai Uniót sújtó energiaválságra válaszul több országban is úgy döntöttek, hogy korlátozásokat vezetnek be a nagy bevásárlóközpontokban, irodaházakban a légkondicionálók használatára.

Olaszországban például már áprilisban megtiltották az üzemeltetőknek, hogy 19 fok fölé fűtsék, valamint 25 fok alá hűtsék a létesítményeket. A szabályszegőket 500–3000 euróra is büntethetik.

Balatoni Judit jelenlegi információi szerint Magyarországon nincs most tervezés alatt hasonló szabályozás, és arról sincs tudomása, hogy a megugró költségek miatt bármely pláza módosítaná a nyitvatartást.

Át kell nézni a szerződéseket

Bár a vállalkozások próbálják tartani a lépést, összességében továbbra is nagy a fejetlenség a kereskedelmi szektorban, erről árulkodik az a tájékoztatás, amelyet a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) küldött ki a napokban tagjainak.

AZ MNKSZ a levélben hangsúlyozta: azoknak a vállalkozásoknak, amelyek korábban is a versenypiacról szerezték be az energiát, érdemes a szerződéseket átnézni annak érdekében, hogy még a lejárat előtt be lehessen kérni új ajánlatokat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) honlapján közzétett hivatalos, engedélyes energiakereskedőktől.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szerződéseket kereskedőváltás esetén legalább 30 nappal a szerződésben rögzített módon lehet csak felmondani.

„Aki a versenypiacról szerzi be az energiát, lejár a szerződése, és nem köt időben újat, az ellátatlan marad. Az elosztó hálózati veszteségként tekint a szerződés nélkül vételezett energiamennyiségre, amelyet büntetőáron számít fel” – nyomatékosította az érdekvédelmi szervezet a tájékoztatásban.

