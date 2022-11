Megbénítja az energiaválság Nyíregyházát, számos intézményt bezárnak

Határozatlan ideig nem üzemel az uszoda, a jégpálya, a könyvtár és a színház sem, egy kollégiumból pedig kiköltöztették a diákokat, hogy spóroljanak az energiaköltségeken. A Nyíregyházi Állatparknak is komoly gondot okoznak az elszálló árak: összevonásokkal, rövidített nyitvatartással és fafűtéssel készülnek a télre.

Hiába magas a rezsi, az állatkertek esetében nem megoldás a bezárás, hiszen az állatokról minden esetben gondoskodni kell. Egyes fajok nem maradhatnak fűtés nélkül, esetükben egyenesen katasztrófához vezetne, ha 18 fokosra csökkentenék a hőmérsékletet. Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója egy kórházhoz hasonlította a létesítményt. Mint mondta: van ötezer lakójuk, akiknek a megfelelő életteret biztosítani kell, ha törik, ha szakad. Így nagyon nehéz takarékoskodni, de muszáj – tette hozzá.

Eddig az állatkert fűtésszámlája 100 millió forint volt, ez most a négyszeresére emelkedett, és a 200 milliós áramszámla is csaknem az egymilliárdhoz közelít a közbeszerzési eljárás lezárta után. A spórolás jegyében több irodát és állatházat is összevonnak.

A fővárosban bizakodnak

Hanga Zoltán az Index megkeresésére korábban arról beszélt még szeptemberben, hogy az állatházakban és a terráriumokkal nem lehet spórolni, az állatoknak ugyanis vannak biológiai igényeik, ahogy fogalmazott:

a majmokra mégsem adhatunk pulcsit.

Az intézmény a korántsem kecsegtető gazdasági lehetőségek mellett is bizakodva készül a fűtési szezonra, ugyanis a Fővárosi Állat- és Növénykertet javarészt a Széchenyi Gyógyfürdő termálvizével fűtik, földgázt csak a leghidegebb hónapokban használnak.

Szinte teljes Nyíregyházát megbénítja az energia-veszélyhelyzet

Mindeközben Nyíregyháza városa is szenved a tarthatatlan energiaáraktól, hiszen több intézményt is be kellett zárnia az önkormányzatnak a téli időszakra. Babosi György, a Szövetségben Nyíregyházáért önkormányzati képviselője az ATV Híradójának elmondta:

Bezár a színház, a városi könyvtár, a művelődési ház és annak az alfiókjai, illetve az összes uszoda – kivéve az Aquaris, amely valószínűleg januárban zár majd be.

A helyiek nem értenek egyet a bezárásokkal, azt szeretnék, ha az állam a központi büdzséből gondoskodna a fűtésre valóról.

Kétszáz kollégistának kell költöznie

Nemrég az Index is írt róla, hogy az egyik nyíregyházi kollégiumot bezárják, ezért november első vasárnapjától nagyjából kétszáz diáknak kell átköltöznie az új, számukra kijelölt diákszállókra.

A vezetés a kollégium bezárását azzal indokolta, hogy spórolniuk kell, ráadásul egyre kevesebb az elsőéves is.

A kollégiumok működésén máshol is módosítottak. Hétvégente zárva tart a budapesti Mogyoródi úti kollégium, de a fővárosi Gyengénlátók Általános Iskolája kollégiuma is más intézményekbe szervezi át a hétvégi ügyeletet.

(Borítókép: A Móricz Zsigmond Színház épülete Nyíregyházán 2021. június 9-én. Fotó: Faludi Imre / MTI)