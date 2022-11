Újabb város mond le a karácsonyi hangulatról

Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzatok különböző kényszerintézkedésekkel készülnek a téli időszakra, amiről Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is tájékoztatást adott korábban.

Kovács Balázs, a gödöllői Művészetek Házának ügyvezetője elmondta: Keleti Éva Párban című kiállítása volt az utolsó kulturális esemény az intézményben. A legnagyobb művészeikről készült fotók lógnak a falakon, ennek ellenére kénytelenek bezárni, mert az önkormányzat nem tudja kifizetni azt a többletet, amit a fűtés költsége jelent.

A Művészetek Házában távhővel fűtenek, ami 16-szor drágább a tavalyi árhoz képest: a többletköltség 320 millió forint, ami az ügyvezető szerint kigazdálkodhatatlan. Egészen jövő áprilisig zárva tartanak, addig a művészeti csoportok, tanfolyamok és színházi előadások átköltöznek máshová.

A programjainkat decemberig terveztük meg, és a jegyeket is eladtuk. A programok nagy részét a Gödöllői Királyi Kastély lovardájába fogjuk átvinni, a jövő évtől pedig a Déryné programnak az előadásai a Damjanich Általános Iskola színháztermében lesznek

– mondta az ATV-nek Kovács Balázs.

A gödöllői polgármester, Gémesi György szerint a könyvtárban és a múzeumban 16 fok alá nem mehet le a hőmérséklet az ott lévő tárgyak miatt. Takarékoskodási célból bezárják a kisebb létesítményeket a téli időszakra.

A polgármesteri hivatalban 20 fokban maximálták a hőmérsékletet, de a polgármester szerint nem egyszerű megoldani a helyzetet.

Idén a karácsonyi díszkivilágítás is elmarad, azonban karácsonyfa lesz, igaz, csak egy nagyon szerény világítást kap. Adventi ünnepség is lesz, de nyilván az is kint a szabadban, ezzel próbáljuk azt a hangulatot visszaadni, amit az elmúlt időszakban karácsonykor megszokhattak a gödöllőiek