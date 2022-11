Hivatalosan is Elon Musk a Twitter új vezérigazgatója, egyedül lesz az igazgatótanácsban

Hivatalosan is Elon Musk lett a Twitter új vezérigazgatója. Hétfő este óta az amerikai üzletember egyedül látja el a mikroblogplatform teljes igazgatását.

A milliárdos a Twitter múlt heti megvétele után – saját közlése szerint csak átmenetileg – egyedül alkotja a közösségi oldalt működtető vállalat igazgatótanácsát.

Az elektromos autókat gyártó Tesla és a SpaceX űripari vállalat tulajdonosa múlt pénteken kötötte meg a Twitter megvásárlásáról szóló üzletet, ezt követően pedig azonnal menesztette – többek között – a cég vezérigazgatóját, pénzügyi igazgatóját, valamint jogi vezetőjét is.

A vállalat frissen kiadott közleményében arról nem tettek említést, hogy Musk meddig tervez a Twitter egyedüli igazgatójaként ténykedni.

Április óta, amikor Elon Musk bejelentette a Twitterrel kapcsolatos üzleti szándékát, a Tesla részvényeinek értéke kétharmadára csökkent. Az üzlet pénteki nyélbe ütését követően Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos Twitteren figyelmeztette a közösségimédia-platform új tulajdonosát, hogy a Twitternek be kell tartania az unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályait.

Borsos árat kér a hírességektől

Elon Musk nemrégiben azt is közölte, hogy szeretné, ha a hírességek, ismert személyek havonta húsz dollárt (körülbelül 8200 forintot) fizetnének a nevük mellett látható kék pipáért, ami a hitelesített felhasználókat jelöli.

Állítólag ultimátumot szabott arra vonatkozólag, hogy a dolgozók november 7-ig tervezzék meg az új hitelesítő rendszert, különben elbocsátja őket.

A Twitter állítólag eddig is hajlott afelé, hogy a hitelesített felhasználók fizessenek a kiváltságért, Musk pedig, úgy tűnik, meg is valósítja a korábbi terveket. Az ebből származó bevételeknek köszönhetően akár talpra is állhat a közösségi oldal.

A jelentések szerint az internetes botok a felhasználók öt százalékát teszik ki, míg a legmasszívabban twitterezők száma kevesebb mint tíz százalékra tehető havi bontásban, ami a hirdetések szempontjából igen problémás.

Bár a Twitternek 238 millió felhasználója van világszerte, Musk korábbi elmondása szerint közülük csak kevesebb mint 16 millióan találkoznak a hirdetések túlnyomó részével.

(Borítókép: Elon Musk 2022. október 27-én. Fotó: Frederic J. Brown / AFP)