Bizonytalanok jelenleg a magyar vásárlók, ezért a szokásosnál jobban meggondolják, mi kerüljön a kosárba. Sok múlik várhatóan a rezsiszámlákon, ezért a korábbi években tapasztaltnál is nagyobb arányban hozzák majd előre a vásárlók a karácsonyi beszerzéseiket a Black Fridayre – nyilatkozta az Indexnek adott interjúban Várkonyi Balázs. Az eMAG igazgatótanácsának elnöke jó karácsonyi szezonra számít a forgalmat tekintve, továbbá úgy véli, hogy a gazdasági válság egyben löketet is adhat az e-kereskedelemnek.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint csonkább lesz az idei karácsony kereskedői és vásárlói oldalról is, utóbbi hátterében a szűkösebb pénztárcák állnak. Mit lát ezen a fronton az eMAG?

Nem vagyok híve sem a kincstári optimizmusnak, sem pedig a magyaros pesszimizmusnak. Sok függ attól, hogy miként alakulnak majd a háztartások rezsiszámlái az első fűtési hónapokban, és ez milyen általános hangulatot teremt. Egyelőre azt látjuk, hogy a hazai vásárlókban nagy a bizonytalanság, ezért a szokásosnál tudatosabbak, a látogatási statisztikáinkban is kimutatható, hogy több időt töltenek a megfelelő termékek kiválasztásával, valamint bizonyos termékkategóriákban a saját márkás termékek iránti kereslet is emelkedett. Ez utóbbi helyzetből az eMAG-gal jól jöhetünk ki, mert tucatnyi saját márkánk van, például Star-light márkájú termékeink népszerűsége megugrott nyár végén, amikor sokan kezdtek energiatakarékos, modern háztartási eszközöket beszerezni.

Meggyőződésünk, hogy a fogyasztók kapaszkodókat keresnek, most talán még inkább, mint a korábbi években. Ilyen biztos pont a fekete péntek. Az idei karácsonnyal kapcsolatban arra számítunk, hogy a korábbi években tapasztaltnál is nagyobb arányban hozzák majd előre a vásárlók beszerzéseiket a Black Fridayre.

Áruhiány nem várható, és a Black Friday által generált, november közepi csúcsot leszámítva komolyabb torlódással sem számolunk.

A szakértő kevésbé optimista a Black Friday-akciókkal kapcsolatban; azt vetíti előre, hogy karcsúbbak lesznek az elmúlt évekhez képest. Ezt hogy látja?

Mi kereskedők vagyunk, és nem szakértők, de a fogyasztókat és szokásaikat alaposan ismerjük. Talán meglepő, de a bizonytalan gazdasági helyzetben is arra készülünk, hogy a tavalyinál is több akciós terméket kínáljunk a fekete pénteken. Így idén azt reméljük, és az október végi és november eleji látogatási adatok is azt valószínűsítik, hogy a magyar vásárlók közelmúltban érzékelhető mértéktartóbb költése ellenére erős fekete péntek lesz.

Ahogy eddig minden évben, idén novemberben is egy napra, november 18-ra fókuszáljuk a Black Fridayt az eMAG-nál.

A csúcstelefonokért mélyen zsebbe kell nyúlni

Hogy tudják beárazni és kiszámíthatóvá tenni a forint árfolyamingadozása miatt a termékeket?

Magyarországi kereskedőként megtanultuk az árfolyamot kezelni. Mi és a vásárlók is jobban örülnének kiszámíthatóbb folyamatoknak, de mindannyian realisták vagyunk. Az árak kialakítása a kiskereskedelmi verseny egyik legizgalmasabb területe, most különösen az.

Mennyivel kellett árat emelniük a tavalyi év azonos időszakához képest?

Tudom, mindenki arról beszél, ami nagyon megdrágult. De a kép árnyaltabb, nagymértékben függ a termékkategóriától: a notebookok esetében például kedvező tényező, hogy a csiphiány enyhülésével csak most érkeznek be a korábban, még kedvezőbb árfolyamon megrendelt készletek. Az ősz előtt piacra kerülő okostelefonokból is vannak még jó árú modellek, a néhányhetes, vadonatúj csúcskészülékekért viszont mélyebben a zsebbe kell nyúlni.

Mennyire van feltöltve az eMAG raktára olyan termékekkel, amelyeket még kedvezőbb árfolyamon tudtak beszerezni?

Felkészültünk a szezonra, hiszen az online kereskedelem a nagy számok versenye, vagyis egy kereskedő akkor tud nyereséges lenni, ha nagy volumenekkel dolgozik. Mi is ezt tesszük, szinte minden termékkategóriában óriási tételekben rendelünk, beszállítóink jellemzően nem azonnal emelnek árat, általában harminc-hatvan nappal előtte bejelentik, így például a Black Fridayre is fel tudtunk készülni még kedvezőbb árfolyamon beszerzett készletekkel.

Csomagautomatákban a jövő

Milyen hatása van az üzemanyagárak emelkedésének a logisztikára?

Minden magyar cég és minden magyar fogyasztó megérzi ezeket a változásokat. Kitartunk korábbi stratégiánk mellett, és továbbra is biztosítjuk vásárlóinknak az eMAG mobilappból leadott rendelések ingyenes átvételét az Easybox csomagautomatákban. Kezdetben az érintkezésmentes átvétel volt az Easyboxok legfontosabb előnye, mostanra viszont a gyors és rugalmas működés. Továbbá fontos érv a gazdaságos működésük is, ami a versenyképes árazásban elengedhetetlen. Egy ilyen csomagautomatában ötven-hatvan rendelést tudunk kiszolgálni, így ahelyett hogy a futárnak ennyi különböző címet kellene bejárnia, egyetlen helyen képes elhelyezni ilyen számú rendelést. Mivel egy járat során akár másfél tucat csomagautomatát is be tud járni a feltöltésükkel foglalkozó futár, az egy csomagra eső logisztikai költség jóval alacsonyabb a házhoz szállításnál.

Ráadásul azért hozzuk létre óriási beruházással dunaharaszti logisztikai központunkat, mert így hatékonyabbak leszünk, és ezzel némileg kompenzálni tudjuk az üzemanyagárak miatt amúgy dráguló logisztikai költségeket.

Folytatódik az e-kereskedelem térhódítása?

Új pozícióját egy igazán kihívásokkal teli időszakban kell betöltenie: miben változnak a feladatai az igazgatótanács elnökeként az ügyvezetői tisztség óta?

Minden időszak kihívásokkal teli, a pandémia és a fúzió párhuzamos menedzselése minden volt, csak nem egyszerű. De idén nyáron megvalósítottuk az eMAG és az Extreme Digital fúziójának utolsó lépéseit, új raktárkomplexumunk hamarosan megnyílik Dunaharasztiban, és az Easybox csomagautomata-hálózatunk terjeszkedésével is nagyon jól állunk. Úgy ítéltük meg, hogy ez megfelelő alkalom arra, hogy a napi ügyek kezelését átadjam, és innentől kezdve az úgynevezett big picture-re koncentráljak. Ez prózaian fogalmazva azt jelenti, hogy a stratégia kialakításával és követésével, emellett a regionális stratégia kialakításával foglalkozom, és a nagyobb beruházásainkra összpontosítok.

Lassan az év vége felé járunk. Mit gondol, tudja-e tartani az e-kereskedelem a koronavírus-járvány alatt elért volument?

A pandémia alatt, többek között a szükség nyomán is a magyar e-kereskedelem többévnyi szintet fejlődött egyetlen esztendő alatt, ami negyven százalék körüli éves növekedést generált az előző két évben. Idén a korlátozások feloldásával a hagyományos kiskereskedelem is visszaállt a normál üzembe, az emberek újra elkezdtek személyesen is vásárolni.

Az előző évek online kereskedelmi növekedése nem tartható, de a tavalyi forgalomhoz képest nyolc-tíz százalékos éves növekedést még így sem tartok elképzelhetetlennek ebben az igazán komplex helyzetben.

Összességében optimisták vagyunk, mert a gazdasági válság egyben lökést is adhat az online szektornak. Miután a vásárlók most jobban odafigyelnek arra, hogy mire mennyit költenek, előtérbe került az árak összehasonlíthatósága, a jó ár-érték arány, így az online szektor ismét nagyobb szeletet hasíthat ki a teljes hazai kiskereskedelmi forgalomból. Novemberben hagyományosan jön a Black Friday, amely mindig jó indikátora volt a vásárlási kedvnek – erre idén is nagy erőbedobással készülünk, és a fekete pénteki eredmények ismeretében tudom majd pontosabban meghatározni az év hátralévő részére vonatkozó várakozásainkat.

(Borítókép: Várkonyi Balázs. Fotó: Karip Tímea / Index)