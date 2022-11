A mostani időjárásban jól látszik, hogy miért szorulunk villamosenergia-importra

Az elmúlt időszakban tapasztalható szélcsendes és ködös időjárásnak a következményei azonnal jelentkeztek a Mavir adataiban. Így most kifejezetten jól látszik, hogy a paksi atomerőművi blokkok mint a legnagyobb karbonsemleges termelők nélkül az ország ellátása most is elképzelhetetlen lenne – fogalmazott ezzel kapcsolatosan Aszódi Attila, Paks 2. volt kormánybiztosa, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára és az egyetem Természettudományi Karának dékánja.