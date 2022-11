Kijött az Eurostat gázárakról szóló felmérése, ahol Magyarország kivételt jelent

A gázárak Észtországban (+154 százalék), Litvániában (+110 százalék) és Bulgáriában (+108 százalék) emelkedtek a legnagyobb mértékben, elsősorban az energiaárak miatt. Csak egyetlen olyan tagállam volt, ahol a lakossági fogyasztók számára a földgáz ára ugyanebben az időszakban kismértékben csökkent: Magyarországon (–0,5 százalék), ahol az árak szabályozottak – jegyezte meg az Eurostat.

Euróban kifejezve az átlagos háztartási földgázárak 2022 első felében Magyarországon (2,9 euró/100 kWh), Horvátországban (4,1 euró) és Lettországban (4,6 euró) voltak a legalacsonyabbak, míg Svédországban (22,2 EUR), Dániában (16,0 EUR) és Hollandiában (12,9 EUR) a legmagasabbak.

