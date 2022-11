Putyin újabb lépése ezrek életébe kerülhet, most a lengyelek is lépnek

Lengyelország elkezd kerítést építeni az orosz Kalinyingráddal közös határon – jelentette be szerdán Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter, aki a bejelentés során kifejtette, hogy újabb migrációs hullámtól félnek.

Varsó azzal gyanúsítja Oroszországot, hogy hibrid hadviselésének részeként ázsiai és afrikai illegális bevándorlók határátlépésének megkönnyítésében segédkezik. Ennek egyik előszele az volt, amikor szeptemberben Oroszország bejelentette, hogy a Kalinyingrád feletti légteret megnyitja a külföldi országok légitársaságai előtt.

Ez a lépés önmagában is aggodalomra adott okot, hogy a Kreml ösztönzi a menekülteket, hogy Kalinyingrádba jöjjenek, és onnan Lengyelországba.

Mint ismeretes, tavaly hasonló migrációs válság alakult ki Lengyelország Belarusszal közös határán. Aljakszandr Lukasenko belorusz elnököt – aki egyben Vlagyimir Putyin közeli szövetségese – azzal vádolták, hogy ő szervezte meg a Közel-Keletről az unióba érkező migránsok határátkelését Fehéroroszországon keresztül. Korábban bevándorlók ezrei érkeztek Lengyelországba, sokan életüket vesztették a körülmények miatt. Ezt követően Varsó megkezdte a Belarusszal közös határon egy kerítés felállítását, ami júniusban fejeződött be.

Most a lengyel nemzetvédelmi miniszter a tavalyi tapasztalatokra hivatkozva jelentette be a döntést, amikor azzal érvelt, hogy az Oroszország felé vezető határt is le kell zárni – a Politico beszámolója alapján. A 210 kilométer hosszú lengyel–orosz határon a tervek szerint 2023 végére készül el az elektromos kerítés. A határt jelenleg csak határőrök biztosítják.

(Borítókép:Szögesdrót kerítést építenek lengyel katonák a Kalinyingrád terület nevű orosz exklávéval közös határon, Zerdziny falu térségében 2022. november 2-án. Fotó: MTI / EPA / PAP / Tomasz Wszczuk)