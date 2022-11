Az Amazont is elérte a válság, drasztikus lépésre szánta el magát a cég

Az Amazon.com Inc., a világ legnagyobb online kiskereskedője munkaerő-felvételi stopot hirdetett a bizonytalan gazdasági környezetre hivatkozva.

A cég egyik alelnöke, Beth Galetti egy csütörtöki blogposztban közölte: a létszámstop még hónapokig érvényben maradhat, valamint jelezte, hogy folyamatosan figyelik a makrogazdasági és üzleti folyamatok alakulását − írta meg az MTI.

Október elején a társaság az ünnepi időszakra felkészülés jegyében 150 ezer dolgozót vett fel.

Nem sokkal a bejelentés után a The New York Times egy belső vezetői feljegyzésre hivatkozva arról számolt be, hogy a társaság legnagyobb, kiskereskedelmi üzletágában felfüggesztik a létszámbővítést.

A második negyedév végén az online kiskereskedelmi óriás globálisan 1,52 millió embernek adott munkát, közülük 1,1 millióan az Egyesült Államokban dolgoztak, ezzel az Amazon az ország második legnagyobb munkáltatójának számít.