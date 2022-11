A legtöbb haltermelő rendkívül gyenge termésre számít idén. Egyes helyeken már be is fejeződött a munka, igaz, van, ahol még el sem kezdték, de olyan is volt, aki már júliusban kényszerlehalászás miatt végzett a tavak betakarításával.

Széptölgyesen például szerdán kezdték a lehalászást, és úgy tűnik, hétfőn már be is fejezik. Fördős József, a Pannónia Mezőgazdasági Zrt. ágazatvezetője a Tolna megyei hírportálnak elmondta, hogy

a súlygyarapodás messze elmaradt attól, amit vártunk, darabszámra megfelelő lenne a halállomány, de sajnos az áprilisi hideg időben, majd az ezt követő forró szárazságban nem tudtak megfelelően fejlődni a halak, csak vegetáltak a tóban.

Az már most látszik, hogy országos átlagban is jóval kevesebb a hal, mint az elmúlt években. Ebből adódóan a felvásárlók is mintegy húsz százalékkal többet fizetnek a termelőknek, és erre még a kereskedő is ráteszi a maga hasznát. Mire a vásárlóhoz jut a hal, már ötven százalékkal is többet kell fizetni érte, mint egy évvel ezelőtt.

Mint nemrég megírtuk, a költségek emelkedése miatt karácsonykor akár 1800-2000 forintba is kerülhet egy kiló ponty. „Míg a korábbi években a magyar haltermelés 18-22 százalékát exportálták, idén várhatóan ez az arány 10 százalék alá csökken a hazai ellátás zavartalanságáért, pedig – mint megjegyezte – keresett a jó minőségű magyar hal a környező országokban”– emelte ki Németh István, a MA-HAL elnöke.