Azonnali és rendkívüli beavatkozás kell az ukrán stratégiai vállalatoknál

Öt stratégiai jelentőségű vállalatot államosítottak Ukrajnában, és az ukrán védelmi minisztérium felügyelete alá helyezték őket – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

Az ukrán tisztségviselő megerősítette: az Ukrnafta, az Ukrtatnafta, a Motor Szics, az AvtoKrAZ és a Zaporizstranszformator vállalatokról van szó. Kifejtette, hogy az öt cég elidegenítése a haditanács november 6-i ülésén született határozat alapján és katonai szükségből történt. Olekszij Danyilov úgy fogalmazott, hogy „a lefoglalt eszközök katonai vagyonstátust kaptak, kezelésük az ukrán védelmi minisztériumhoz került”.

A hadiállapot után a vagyontárgyak visszaadhatók tulajdonosaiknak.

Denisz Smihal miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az öt stratégiai vállalat a hét minden napján 24 órában dolgozik majd, hogy kielégítse az állam védelmi szükségleteit, továbbá megerősítette, hogy az öt cég részvényei katonai tulajdonba és a védelmi minisztérium irányítása alá kerültek.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a részvények kényszerelidegenítéses állami tulajdonba vétele kizárólag a hatályos jogszabályok normái szerint történt. Szerinte ez az öt stratégiailag fontos vállalkozás olyan termékekkel foglalkozik, amelyekre az ukrán hadseregnek feltétlenül szüksége van. Biztosított mindenkit, hogy több lesz az államtól a megrendelés és a garancia.

Érdekes története van ennek az öt cégnek

Az Ukrnafta Ukrajna legnagyobb olajtermelő vállalata, amelyben Ihor Kolomojszkij üzletember eddig a részvények mintegy 42 százalékát birtokolta. Az Ukrnaftának a Naftohaz állami gázvállalat volt a többségi tulajdonosa ötven százalék és egy részvénnyel, a többi részvény kisbefektetők kezében volt.

Az Ukrtatnafta vállalat legfontosabb eszköze a kremencsuki olajfinomító, ezt májusban orosz rakétatámadás érte, jelenleg működésképtelen. Részvényeinek mintegy hatvan százalékát Kolomojszkij és Hennagyij Boholjubov birtokolta, a többit a Naftohaz.

A Motor Szics a világ egyik legnagyobb repülőgép- és helikopter-hajtóműveket, valamint erőművi gázturbinákat gyártó vállalata, központja Zaporizzsjában található. Egészen a közelmúltig a Motor Szics tulajdonosa Vjacseszlav Bohuszlajev volt, aki 2017-ben eladta a cég 56 százalékos részesedését a kínai Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment vállalatnak.

Majd a monopóliumellenes jogszabályok megsértése miatt a Motor Szics részvényeivel folytatott tranzakciókat blokkolták. Vjacseszlav Bohuszlajevet október végén HAZAÁRULÁS bűntette miatt letartóztatták.

Az AvtoKrAZ cég a szökésben lévő Kosztyantin Zsevaho oligarcha pénzügyi és hitelcsoportjának része. A cég nehézgépjárművek gyártásával foglalkozik.

A Zaporizstranszformator egy csődbe ment, transzformátor- és reaktorberendezéseket gyártó vállalkozás – számolt be erről a Ukrajinszka Pravda, amit az MTI összegzett.

(Borítókép: A Motor Szics gyár Ukrajnában 2019. április 18-án. Fotó: Oksana Parafeniuk for The Washington Post via Getty Images)