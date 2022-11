Hatalmas jövő áll az 5G előtt, de van egy kis bökkenő

Telefonálunk, böngészünk, csetelünk – és mindezt annyira természetesnek vesszük, mintha levegőt vennénk. Eszünkbe se jut, hogy mindezt komoly mérnöki munka biztosítja számunkra.

A mobilhálózat egy élő szervezethez hasonlítható

– sosem mondható, hogy elkészült, mivel mindig fejlődik az igényeknek megfelelően területileg és kapacitás szempontjából – derült ki egy, a Yettel hálózatát kiszolgáló 5G-s bázisállomás bemutatóján.

Nagy technológiai ugrás

A Yettel hálózatának építése 1993 őszén kezdődött meg, azonban azok a technológiák az évek során alkalmatlanná váltak az új szolgáltatásokhoz szükséges technológiák kisugárzására, ezért a hálózatokat folyamatosan modernizálni kell. A kétezres évek elején, a 3G megjelenésével léptek ebbe az irányba, azonban a nagy korszerűsítésre a 4G-vel került sor. Jelenleg, az 5G korszakában szintén megújulást igényel a rendszer, ezzel párhuzamosan zajlanak a 3G kivezetésének munkálatai, a frekvenciákat 4G- és 5G-technológiákra hasznosítják újra. Míg az induláskor csak egy frekvenciasávot használtak, addig mostanra hét sáv található a rendszerben.

A Yettel nem módosított műszaki fejlesztési tervein a jelenleg tapasztalható makrogazdasági környezet ellenére.

A mobilszolgáltató elkötelezett a több tízmilliárd forintos teljes modernizáció végrehajtása mellett.

A hálózatmodernizációs projekt végére jóformán nem lesz egy olyan csavar sem a hálózatban, amely előtte is benne volt. A korszerűsítés nemcsak az alkalmazott rádiós hálózat megújítását és bővítését érinti, hanem az állomásokat összekötő maghálózat teljes cseréje is megkezdődött. A 4G-hálózaton két-háromszoros növekedést érnek majd el, az 5G kihelyezésével pedig ennek többszöröse juttatható el az ügyfeleknek. Így a beruházásnak kulcsszerepe lesz az 5G terjedésének biztosításában, valamint tovább fokozza a már tömegek számára elérhető 4G-élményt.

Szintén a maghálózat fejlesztésének köszönhető új képesség a VoLTE Roaming (Voice over LTE, azaz a 4G-n adatalapon zajló, magas minőségű hanghívások). Ezzel a hazánkba látogató külföldi felhasználók is képessé válnak az adatalapú hangszolgáltatás használatára, ami különös előny például egy nagy fesztivál vagy sportesemény idején egy helyszínre tömörülő roamingfelhasználók esetén nyújt. A VoLTE roaming ugyanígy a Yettel-felhasználók számára is elérhetővé válik a külföldi utazásaiknál. A modernizációval érkezik a VoWifi- (Voice Over Wi-fi) szolgáltatás is a Yettelnél. Jelenleg pilotüzemmódban teszteli a szolgáltató, a sikeres pilotot követően 2023 első negyedévében széles körben is tervezi elérhetővé tenni az előfizetők számára. Ennek a teljes modernizációnak most nagyságrendileg az ötven százalékánál jár országosan a Yettel, a maghálózat fejlesztésével terveik szerint 2023-ban országos szinten is végeznek.

Így lehet az 5G-ből pénzt csinálni

A modernizációval a legnagyobb technológiai ugrást az 5G stand alone (5GSA) megjelenése hozza majd. A fejlesztés által a késleltetési idő annyira lecsökken, hogy közelít a valós időhöz. Ez a gyakorlatban több területen is jelentős eredményt jelenthet, például az okosházak vezérlésénél, élőben játszó gamereknél, az önvezető járművek vagy az egészségügyben, sebészi megoldások elterjedése során, és egyelőre nehéz megjósolni, hogy a modernizációt követően a hálózat még mire válik alkalmassá. Kereskedelmi szolgáltatásuk, az OtthonNet és az IrodaNet normál verziója a 4G-hálózaton, míg a pro az 5G-hálózaton alapul.

Csak ezen múlik a katasztrófabiztos hálózat

A hatékonyságban nagyon sokat jelent, hogy a vezetékes technológia nem használható mobildolgokra, viszont fordítva lehetséges.

A jövő adott a mobilhálózat előtt, hiszen míg az optikai kábel fektetéséhez egy városban akár kilométereket is fel kell túrni, komoly engedélyeztetések, fizikai munka áll mögötte, és rendkívül költséges is, addig az 5G lényegesen olcsóbban létesíthető.

Csak egy alkalommal kell kiépíteni a bázisállomást, amely akár több ezer ügyfélnek is képes osztani a hálózatból.

A szolgáltatás garantálásának egyedül az áram lekapcsolása szabhat gátat, azonban ha csak egy bázisállomást érint tartósan az áramkimaradás, akkor a közelben lévő másik állomások a hiba elhárításáig képesek gondoskodni az ügyfelek kiszolgálásáról. Ezért a rendszer kis híján katasztrófabiztosnak nevezhető.

E ponton jelenik meg a másik hátránya is ennek a rendszernek, mégpedig hogy ilyen állomást leginkább csak ott éri meg létesíteni és üzemeltetni, ahol sok ügyfél van egy helyen, így a nagyteljesítményű 5G-technológia egyelőre a városi ügyfeleknek kedvez.

Megkerülhetetlen az energiahatékonyság

Napjaink egyik legégetőbb kérdése az energiahatékonyság, amely a Yettelnél már régóta napirenden van. A műszaki paraméterek, az ár mellett nagyon fontos szempont volt a bázisállomások energiaigénye. A gyártóknál is hangsúlyos kérdés a piacon, a berendezések népszerűsítésekor versenyeznek az alacsonyabb fogyasztással.

Ezt nem bemondásra hisszük el nekik, hanem le is mérjük

– jegyezték meg a Yettel hálózatfejlesztési mérnökei. A Yettel 2G- és 4G-hálózatai lényegesen – 20-30 százalékkal – kevesebbet fogyasztanak már, ugyanakkor az 5G biztosításának teljesen más teljesítményigényei vannak. Egy egységnyi adat szállítása az 5G-hálózaton jóval alacsonyabb energiával jár, tehát sokkal kisebb arányban van az energiafelhasználás az adatforgalom növekedése mellett. A kilencvenes évekhez képest ez a mutató két nagyságrenddel javult mostanra.

(Borítókép: Wolfram Schroll / Bloomberg / Getty Images)