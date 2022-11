Újabb árstop érkezik, kiderült, mi lehet benne

Nemrég derült ki, hogy újabb alapvető élelmiszerekkel bővülhet a közeljövőben az élelmiszerárstop. Az erről szóló cikkekben rendre felhívták a figyelmet arra, hogy a kenyér jóformán minden más alapvető élelmiszernél nagyobb mértékben, 76,2 százalékkal drágult a szeptemberi, egyéves inflációs adatok szerint.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a minap azt mondta, szerdán születhet döntés arról, hogy mely termékekre terjed ki az árkorlátozás. Most azonban úgy fest,

pont a kenyér nem lesz azok az élelmiszerek között, amelyeket bevonhatnak az árstopba.

A miniszter ugyanis arról beszélt, hogy nem csak az áremelkedés mértéke lesz a meghatározó, hanem olyan termékeket akarnak árstoppolni, amelyek javarészt idehaza előállíthatóak. Leszögezte azt is, hogy a 40 százalék feletti mértékben dráguló termékekre terjed majd ki az árstop.

A Világgazdaság ezzel kapcsolatban megkérdezte Regős Gábort, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjét, aki elmondta, mely termékek felelhetnek meg a feltételeknek. A szakértő azt mondta: sajnos sok élelmiszer van, amely 40 százaléknál nagyobb mértékben drágult, ezek az alábbiak:

kenyér (76,2 százalék),

sajt (68,0 százalék),

vaj (66,3 százalék),

margarin (61,2 százalék),

száraztészta (60,2 százalék),

tojás (53,7 százalék),

péksütemények (48,1 százalék),

marhahús (46,6 százalék),

rizs (44,4 százalék),

baromfihús (42,9 százalék),

tej (42,1 százalék),

száraz hüvelyesek (40,9 százalék).

A fentiek egy részére persze már most is vonatkozik az árstop. A listára már nem fért fel a burgonya, amely 39 százalékon állt szeptemberben, de a szerdán érkező, októberi inflációs adatok szerint az is simán 40 százalékon lehet majd.

A hazai előállítási feltétel miatt egyedül a rizs esik ki a listából a fentiek. A Világgazdaság szerint a kenyér árstoppolása logikusnak tűnhet a fentiek alapján, de ennél az élelmiszernél az energiaárak emelkedése és a gabona drágulása miatt az előállítás is nagymértékben drágult (és a jelek szerint a közeljövőben még tovább drágul).

Ebből adódóan a Világgazdaság úgy véli: kisebb az esélye annak, hogy a kenyér ársapkát kap,

azonban a tojás, burgonya és a vaj jó eséllyel bekerülhet a hatósági áras termékek közé.

Regős Gábor szerint arra is van esély, hogy a kormány azon termékeknél alkalmazza az árstopot, amelyek nem állnak el hosszú ideig, mivel ezeknél nem áll fenn a veszélye annak, hogy valaki elkezd felhalmozni belőlük, és emiatt áruhiány alakul ki a boltokban.

