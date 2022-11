A kihívások miatt gyakran kellett rangsorolni, hogy miket gyártsunk le, de végül elértük a terveinket – közölte Orbán Gábor, kiemelve, hogy a devizamérleg ipari termelésre gyakorolt hatása abban az időszakban rendkívül erős, amikor mindenki más a féket húzza. Nem módosít idei céljain a Richter Gedeon Nyrt., amely árfolyamhatás nélkül 10 százalékos növekedést szeretne elérni a bevételi és eredménysoron.

A Richter vezérigazgatója azt reméli, hogy a gazdaságban betöltött szerepük ellensúlyozza azokat az érveket, amelyek valamilyen adó mellett szólnak.

Várakozásokat felülmúló eredmények

Idén a harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat jelentősen meghaladóan nőtt a Richter árbevétele és nyeresége: az árbevétel 38,3 százalékkal 217,8 milliárd forintra, az adózott nyereség több mint duplájára, 82,1 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Richter Gedeon Nyrt. 2022. I–III. negyedévi gyorsjelentéséből.

A Richter Gedeon Nyrt. árbevétele az első kilenc hónapban 578,78 milliárd forint volt, 27,4 százalékkal haladta meg az előző évit a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint. Az adózott nyereség 109,6 százalékkal 197,25 milliárd forintra nőtt január–szeptemberben.

A teljes gyógyszerpiac 9,7 százalékkal nőtt, míg a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma gyorsabb ütemben, 11,2 százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA- (az IMS jogutóda) adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 4,5 százalékos részesedéssel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,4 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

Mind a földrajzi régiók, mind a termékportfólió tekintetében továbbra is kiegyensúlyozott növekedést mutatott a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele. A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 30 százalékkal nőtt. Területileg pedig az alábbiak szerint alakult:

Magyarországon 9,7 százalékkal emelkedett,

Oroszországban 47,1 százalékkal emelkedett,

Ukrajnában 27,7 százalékkal csökkent,

az Egyesült Államokban 36,4 százalékos az emelkedés,

Kínában pedig 52,9 százalékos az emelkedés.

Profitált az árfolyamhatásból

Jelentős mértékben javította az év első kilenc hónapjában a Richter árbevételét és jövedelmezőségének a trendjét a dollár és a rubel ritka, egyidejű erősödése. A pénzügyi eredmény is rendkívüli emelkedést mutatott a beszámolási időszak végére kialakuló rekordmagasságú dollár-forint és rubel-forint árfolyamoknak köszönhetően. Ezen kívül a jüan árfolyama is jelentősen elmozdult, de a súlya nem olyan nagy.

A DEVIZAÁRFOLYAM-VÁLTOZÁSOK MEGKÖZELÍTŐ HATÁSA A KONSZOLIDÁLT ÁRBEVÉTELRE 72 MILLIÁRD FORINT VOLT.

Orbán Gábor rámutatott, hogy a legtöbb elemző nehezen képes megítélni az árfolyamhatást, mivel ilyen drasztikus árfolyamhatást nehéz beépíteni a modellbe. Úgy véli, hogy ehhez a jelenséghez nem szabad hozzászokni, hiszen az árfolyamok mozgása rendkívüli bizonytalanságot okoz.

Az osztalékot illetően eddig kifizetési hányadban gondolkodott a Richter, ezt a gyakorlatot az árfolyamnyereség miatt nem tervezi felülírni – jegyezte meg.

Termékszinten is nőtt a forgalom

A fogamzásgátlók piaca mind Európában, Oroszországban és az USA-ban is emelkedett – ismertette a gyógyszervállalat vezérigazgatója. A Cariprazine esetében 100 milliárd forint felett volt az árbevétel, ez 39 százalékos emelkedést jelent a vizsgált időszakban. A Bemfola 4,4 százalékos emelkedés mellett 15,6 milliárd forint árbevételt ért el. A Terrosa az egyik leggyorsabban növekvő készítmény, amely 60 százalékkal 14,9 milliárd forinttal magasabb árbevételt ért el az év első kilenc hónapjában.

Kitért arra is, hogy minden összejött, az árak, a termékmix, a volumenek. A számokat az inflációs hatások húzták lefele, azonban a hosszú gyógyszeripari forgás következtében ez eddig nem gyűrűzött be. Az energiaoldalon hosszú távú szerződések vannak érvényben, az alapanyagoldalon hosszú a gyártási ciklus, a bérek is most fognak inkább hatni. Ahol már most érzékeli a Richter az inflációs hatást, azok a szállítmányozási díjak, amelyek valós időben rakódnak rá a költségekre.

Az inflációs és szállítási problémák mellett a marketingköltségek is jelentősen, 50 százalékkal megugrottak, ennek hátterében az áll, hogy idén több innovatív gyógyszer jelent meg, és a kutatás-fejlesztési költségek is 16 százalékkal magasabbak lettek – fűzte hozzá Orbán Gábor.

