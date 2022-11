Bajban a pályázók, vissza kell fizetniük a támogatást

Meglehetősen forráshiányos az utóbbi időszakban a pályázati piac, éppen ezért, ha van egy igazán jól célzott, beruházásokat ösztönző konstrukció, menetrendszerű az őrült versenyfutás a cégek között a támogatásért. Ilyenkor az sem ritka, hogy a fejlesztéspolitikai informatikai rendszer átmenetileg megadja magát, nem kevés bosszúságot okozva a pályázó vállalkozásoknak. Nem volt ez másként tavaly nyáron a Technológiaváltó Támogatási Programként elhíresült Ginop Plusz-1.2.1-nél sem, amelynél nagy port kavartak a beadás körülményei.

Hatalmas kereslet

Végül azonban befogadta a kiíró mind a 4804 pályázatot, amelyek mögött legalább 465,32 milliárd forint támogatási igény állt, az irányító hatósági döntés után közülük 1709 projektgazda hozzá is jutott együttesen 209,89 milliárdos forráshoz.

Vannak köztük kereskedők és szolgáltatók is, de ez a pályázat is elsősorban a feldolgozóiparnak szólt, vagyis az átlagosan több mint 120 millió forint támogatáshoz jutott cég többsége termelő, gyártó iparvállalat.

A tavalyi pályázat az idén most az akkori szigorú feltételek miatt vált újra aktuálissá, aki ugyanis a forrás megítélését követő 12 hónapon belül nem tud elszámolni a támogatás 60 százalékával, az könnyen megütheti a bokáját. Az Index birtokába került dokumentumokból kiderült, hogy az előleg visszafizetése hasonlóképp történik, mint egy hitel törlesztésénél: a tőketartozáson felül a kamatokkal is számolni kell.

Mennyit kell visszafizetni?

Fontos tudni, hogy nem a támogatás 60 százalékának megfelelő értékben kell elszámolni, hanem az elnyert összeg 60 százalékának megfelelő támogatástartalommal. Ha például egy pályázó 100 millió forint összegű tervezett beruházása 70 százalékos támogatási intenzitás mellett 70 millió forint támogatásban részesült, akkor a forrás megítélését követő 12 hónapon belül a 70 millió 60 százalékával kell elszámolnia, ami 42 millió forintot jelent. De mivel minden projektelem 70 százaléka támogatás, 30 százaléka pedig önerő, a 42 millió forint támogatástartalom összességében 60 millió forint beruházást jelent.

Túl a matekfeladaton, az előleg visszafizetése azért lehet tömegeket érintő probléma napjainkban a pályázó cégek körében, mert a Covid-válság után az orosz-ukrán háború rángatta meg a gazdasági folyamatokat,

a korábban tervezett beruházások időben megcsúsztak, a megrendelések szállítói oldalról teljesíthetetlenné váltak, ezért sok vállalkozás a támogatást részben vagy egészben visszafizetni kényszerül.

Értesülésünkkel megkerestünk egy fejlesztéspolitikai szakértőt, Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check (ECC) Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Kft. ügyvezetője pedig lapunknak megerősítette, valós problémával állunk szemben.

Sőt az Indexnek úgy fogalmazott, hogy az ügyfélkörükben végzett felmérés értelmében a teljes támogatási előleget visszafizetők aránya 10 százalék körüli, míg a pályázók további mintegy 40 százaléka csak részben tud elszámolni. Az intézet vezetője szerint ezek az arányok reálisan leképezhetik a csaknem 210 milliárd forint összegű nyertes listát is. Vagyis az előleg visszafizetésének veszélye akár átlagosan minden második céget is érinthet. Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy végül akár 600-800 vállalkozásnak is ki kell majd csengetnie, a tőketartozáson túl, a kamatokkal együtt mintegy 50-70 milliárd forintot.

Így számítják a kamatot

A technikai részletekről Tóth Ádám Ferenc kifejtette: visszafizetés esetén a Ptk. szabályozása alapján a minisztérium a kifizetett, majd visszakövetelt összegre kamatot számít fel, amit a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat alapján számítanak. E téren a mostani 13 százalékos irányadó ráta hatalmas arculcsapás lenne, csakhogy 2021 első és második fél évében az alapkamat 0,6, valamint 0,9 százalék volt.

Így a napi kamat egy 70 millió forintos támogatás esetén 1-2 ezer forint körül mozgott. Az alapkamat növekedésével, azonban 2022 második félévében ez már napi 15 ezer forintot jelent, így 12 hónap alatt a visszafizetendő támogatáson felül könnyen összejön néhány millió forint kamattartozás is.

A pályázók jelentős része azonban a példánál nagyobb, akár 200-300 millió forint támogatástartalmú projektet tervezett, így, ha ezt a gazdasági helyzet, illetve a beszállítók miatt nem tudja időben megvalósítani, az akár több tízmilliós többletteherrel járhat.

Jó hír ugyanakkor az ECC ügyvezetője szerint, hogy - az októberben kihirdetett állami kifizetési stopot követően - november 2-án már folytatódott a Ginop Plusz körében a nyertes pályázatok (például a Ginop Plusz-1.2.2) előlegeinek kifizetése. A szakember úgy értékelt, hogy ez biztató fejlemény a küszöbön álló brüsszeli megállapodás kapcsán is, azaz egy lépéssel közelebb kerülhetett Magyarország az Európai Bizottsággal való vitájában ahhoz, hogy hazánk hozzájusson a neki járó 2021-2027-es támogatásokhoz.

