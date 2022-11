A víziközmű-szolgáltatásban dolgozóknak megélhetési problémái vannak, mivel az alkalmazottak átlag alatt keresnek. A Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetségének elnöke szerint egyre kilátástalanabb a helyzet, pedig többször is egyeztetéseket kezdeményeztek a kormánnyal, illetve az illetékes minisztériummal, az általuk megjelölt béremelés mértékéről azonban nem tudtak megállapodni a felek. Pető Sándor szerint akár a lakossági ivóvízellátás is veszélybe kerülhet.

Pető Sándor, a Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetségének (VSZOÁSZ) elnöke nyílt levelet írt Orbán Viktornak, amelyben azt kérte a miniszterelnöktől, hogy azonnal emelje meg a vízügyi dolgozók bérét. A szakszervezet a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának év elején megrendezett ülésén már jelezte, hogy a tavaly aláírt, 2022-es évre vonatkozó bérmegállapodásban rögzített alapbérfejlesztés nem elégíti ki az alkalmazottak igényeit a fogyasztói árak drasztikus megemelkedése miatt. A dolgozók helyzete egyre kilátástalanabb, így segítségre, támogatásra van szükségük az államtól.

A kormány nem lépett

A VSZOÁSZ elnöke hozzátette: a szociális hozzájárulási adót csökkentették, így négy százalékkal csökkent a társaságoknál a foglalkoztatás terhe. A szakszervezetek azt kérik, hogy ezt a négy százalékot fordítsák alapbérfejlesztésre.

A MÁV-nál, a Volánnál és a Magyar Postánál év elején meg is történt a béremelés, a víziközmű-társaságoknál viszont nem.

Pető Sándor azt írta, hogy a szerinte szükséges béremelést többször is elhalasztotta a kormány. Először az országgyűlési választásokra hivatkozott, majd felvetődött, hogy az új kabinet megalakulása után valósulhat meg a bérfejlesztés, ami azonban azóta sem történt meg. Pető Sándor augusztusban a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz fordult kérelmével. Ennek a lépésnek már volt foganatja, ugyanis szeptember elején egyeztetettek a felek, de a béremelés akkor is elmaradt. A VSZOÁSZ október közepén újra a fizetésekről érdeklődött, azonban ekkor is falakba ütközött, előrelépés nem történt az ügyben, ezért döntött úgy Pető Sándor, hogy Orbán Viktornak ír levelet.

Pető Sándor nyílt levelében úgy fogalmazott, hogy

a vízi közmű dolgozói átlag alatt keresnek, így megélhetési problémákkal küzdenek.

Arról is írt, hogy jelentős az elvándorlás, a kieső munkaerőt pedig nem tudják pótolni, mert az alacsony bérek miatt nem vonzó az emberek számára ez a tevékenyég. Szerinte olyan súlyos a helyzet, hogy

ha az állam nem lép közbe, veszélybe kerülhet a lakosság vízellátása.

A Vízügyi Szakszervezetek Országos Ágazati Szövetségének elnöke azt is hozzáette, hogy bár a négyszázalékos béremelés sem oldaná meg a közel nyolcezer dolgozó legfőbb problémáit, „a munkabéke helyreállításához hozzájárulhatna”.