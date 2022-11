Újra csörög a kassza, erős hónapot zárt Magyarország

Szeptember után októberben is 100 milliárd forint feletti többlettel zárt a költségvetés a Pénzügyminisztérium előzetes adatai szerint. A tárca értékelése szerint ez azt tükrözi, hogy eredményes a takarékos gazdálkodás.

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 2590,4 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2683,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 289,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 195,7 milliárd forintos hiányt értek el – derült ki a Pénzügyminisztérium (PM) adataiból.

Az elmúlt hónapra szűkítve a kört azonban azt látjuk, hogy októberben a központi alrendszer 101,3 milliárd forint többletet ért el, szemben az előző évi azonos havi 630,1 milliárd forintos deficittel. Ez az elmúlt húsz év harmadik legnagyobb október havi többlete.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet a PM, hogy a szankciók okozta energiaválság egész Európát nehéz helyzetbe sodorta.

Marad a spórolás

„Szankciós felárat kell fizetni minden energiahordozóért, ezért amíg a szankciók életben vannak, addig a kormány takarékos gazdálkodást folytat, és önmagán is spórol. Ennek részeként a kormány a költségvetési szerveknél is fegyelmezett gazdálkodást rendelt el. Az intézkedéseknek köszönhetően szeptember után októberben is 100 milliárd forint feletti többlettel zárt a költségvetés” – részletezték a szaktárcánál.

Hozzátették: továbbra is biztosítottak a rezsicsökkentés fenntartásához, a biztonságos energiaellátáshoz, a családtámogatások fenntartásához és a nyugdíjak értékének megőrzéséhez szükséges források.

Nőttek az adóbevételek

A központi alrendszer október végi adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához képest mintegy 17,1 százalékkal magasabb összegben alakultak.

Magasabban teljesültek az egy évvel korábbihoz képest többek között

a lakástámogatások,

a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai,

valamint az uniós programok kiadásai.

Ugyancsak meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra 3862,3 milliárd forintot, a gyógyító-megelőző ellátásra pedig 1798 milliárd forintot fordított a kormány október végéig.

