A Miniszterelnökség pontosította az ársapkáról szóló bejelentését

A szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint a kormány a tojásra és a burgonyára is kiterjesztette az élelmiszerárstopot.

A megszokott csütörtöki időpont helyett ezúttal egy nappal korábban tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Orbán Viktor legutóbbi rádióbeszédében arról beszélt, hogy kamatárstopról és újabb árstopról is döntött a kormány az október 26-i kormányülésen, így nem meglepő módon ez volt a szerdai Kormányinfó központi témája.

Bővült az élelmiszerár-stopos termékek listája

Gulyás Gergely azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy a tegnapi kormányülésen tárgyaltak a gazdasági helyzetről, az uniós ügyekről és az energetikai kérdésekről is. Azt állapították meg, hogy a legnagyobb probléma a szankciós infláció, ezért az energiaárak emelkedése jelenik meg az élelmiszerárak növekedésében is, amíg újabb szankciók veszélye merül fel, addig szankciós infláció is lesz. A kormány szándéka, hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa az infláció mértékét, ezért tartják fenn a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot, valamint a kamatstopot.

A kormány arról döntött, hogy bővíti az élelmiszerárstop alá vont termékek listáját, így az alábbi termékekre érvényes a hatósági árstop:

kristálycukor,

búzafinomliszt (BL 55),

finomított napraforgó-étolaj,

házi sertéscomb,

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég,

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej,

tojás,

burgonya.

Azzal a kikötéssel, hogy az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység vagy csomagküldés esetén a bruttó kiskereskedelmi ár a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott árnál nem lehet magasabb. A többi termékhez hasonlóan az élelmiszerárstop – a Kormányinfón elhangzottak szerint – az M-es méretű tojás és a burgonya esetében is év végéig tart, hogy utána egységesen határozhasson ezekről a kormány. Később azonban a Miniszterelnökség az Index megkeresésére közölte, hogy

az árstop nem csak az M-es, hanem minden méretű, friss tyúktojásra vonatkozik.

Az újkrumpli és az édesburgonya valószínűleg nem tartozik majd az árstop hatálya alá, de a rendelet még pontosítja ezt. A Miniszterelnökség jelezte: csak az étkezési burgonyára vonatkozik az árkorlátozás.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az árstopos termékeknél két dolgot néztek:

legyen alapvető élelmiszer,

és az ellátása is biztosított legyen, akkor is, ha rögzített áron adják.

Év végéig marad a benzin- és élelmiszerárstop

A szeptember 17-i Kormányinfón született döntés róla, hogy december 31-ig meghosszabbítják a benzin- és élelmiszerárstopot. Gulyás Gergely akkor azt mondta, hogy a háború és a szankciós válaszok brutális áremelkedéshez vezettek, különösen az élelmiszerek, termékek ára emelkedett meg, és elszabadult a benzin- és a dízelár. Azért, hogy a magyar családokat meg tudják védeni, döntéseket hoztak, amelyeket időről időre meghosszabbítanak.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az október végi Kormányinfón azt mondta, az ársapkák addig maradnak, amíg azt az infláció indokolja, ezért a szakma álláspontja szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy karácsony táján bejelentsék az üzemanyagárak felszabadítását.

