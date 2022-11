Az ársapka betette a kiskaput: már télre elfogyhat a magyar burgonya

A kormány döntött arról, hogy a tojással és a burgonyával bővíti az élelmiszerárstop alá vont termékek körét. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón az intézkedésről annyit árult el, hogy az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység vagy csomagküldés esetén a bruttó kiskereskedelmi ár a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott árnál nem lehet magasabb. A többi termékhez hasonlóan az élelmiszerárstop a tojás és a burgonya esetében is év végéig tart, ám árstop – a mostanra a Magyar Közlönyben megjelentek szerint is – az újburgonyára és az édesburgonyára nem vonatkozik.

Kulich Éva, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferense a kormányhatározat megjelenése előtt az Indexet arról tájékoztatta, hogy amennyiben a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, vagyis valamennyi étkezési burgonya kiszereléstől és felhasználástól függetlenül az ársapkás termékek körét gazdagítja, akkor felmerül az a kérdés, hogy a döntéshozók figyelembe vették-e az idei alacsony terméshozamokat, ami hektáronként 22,5 tonna volt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a burgonya termőterülete és termésmennyisége csökkenő tendenciát mutat: 2021-ben 11 százalékkal kevesebb burgonya termett, mint egy évvel korábban. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint Magyarországon a 6,4 ezer hektárra jelzett terület 98 százalékáról 140 ezer tonna burgonyát takarítottak be a termelők október 18-ig.

Kulich Éva arról is beszámolt, hogy a Magyarországon egy főre jutó fogyasztás évente a KSH szerint 28 kilogrammot tesz ki, ezért importra szorulunk a hazai felhasználásunk kielégítéséhez.

A kiegészítésre a termesztési időszak szünetében, decembertől májusig-júniusig van szükségünk. A statisztikai adatok szerint az étkezési burgonya behozatala 19 százalékkal 29,1 ezer tonnára nőtt 2022. január és augusztus között az előző év azonos periódusához képest. A legnagyobb beszállító Franciaország maradt. Az idei év első nyolc hónapjában a burgonya behozatala 37 százalékkal 10,7 ezer tonnára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Franciaországból 103 százalékkal több, 8,75 ezer tonna burgonya érkezett. A kivitel 24 százalékkal 2,5 ezer tonnára csökkent a megfigyelt időszakban. A legnagyobb célpiac Csehország (–53%) és Románia (+62%) volt, mindkét országba 725 tonna újburgonyát szállítottak.

Az importált burgonya hozzánk mosatlanul, tonnás gyűjtőzsákokban érkezik, így ezeket fel kell készíteni a kereskedelmi forgalomba hozatalra, azaz méretválogatni, mosni, csomagolni, jelölni, komissiózni. A szállítási költségek és az árfolyamveszteség is jelentős hányadát képviseli a kialakítandó átadási árnak. A szövetség azt vélelmezi, hogy ezek értéke együttesen nagyon megközelítené az árstopban kiírt fogyasztói bruttó kiskereskedelmi árat, akkor előfordulhat az, hogy a kereskedő cégek azon döntés előtt állnak majd, hogy felvállalják-e ezt a kockázatot. Pedig ahogy az adatok is mutatják, importburgonyára is nagy szükség lesz.

Télre elfogyhat a hazai burgonya

A megtermelt 14 ezer kilogramm burgonya – a szövetség tagjainak számítása szerint, összevetve a KSH átlagfogyasztásra vonatkozó adataival – december végére-január elejére elfogyhat. Ráadásul az ársapka eredményezhet egy növekvő keresletet fogyasztói oldalról, ami felgyorsíthatja a készletek elfogyását. A hiányt pedig importból kell majd pótolni – mondta Kulich Éva, aki szerint további kérdés, hogy a hatósági ár bevezetése mennyire lesz negatív hatással a termékminőségre.

Mennyiségi korlátozás is jöhet

További problémát vet fel, hogy az élelmiszerboltok mennyiségi korlátozás bevezetésével vehetik elejét a felvásárlásnak, illetve hogy minél szélesebb vásárlói kör jusson burgonyához. Szintén mennyiségkorlátozó ok lehet, hogy a kiskereskedő is korlátozott számban kap árut a nagykereskedőtől. Hasonló korlátozást már tapasztalhattunk árstopos termékeknél, például a kristálycukornál.

A kiskereskedők már így is gyakorlatilag „ajándékba adnak” egyes termékeket, azok beszerzése ugyanis jóval nagyobb költség, mint amennyiért értékesíteni tudják, magyarán veszteséget könyvelhetnek el rajta.

Bizonytalan légkör

A burgonya előkészítésének ideje a november és február közötti időszakra esik. A talajmunkálatok még ősszel elkezdődnek, majd következik az alapanyagok beszerzése – műtrágya, vetőgumó –, amelyek árai azonban folyamatosan emelkednek. Ez pedig egy bizonytalan légkört eredményez a termelők körében, és akár a burgonyatermő terület további csökkenéséhez vezethet.

Amennyiben a termelői és a hatósági árak nagyon közel vannak egymáshoz, akkor egyik félnek nem éri meg termelni, illetve kereskedni a termékkel.

Még nem ismert, mit tartalmaz az árcédula

A kereskedelmi árakra vonatkozóan Kulich Éva nem bocsátkozott jóslatokba. A kiskereskedelmi árképzés a kereskedelmi egységek feladata és hatásköre.

Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint a Budapesti Nagybani Piacon az idei újburgonyát átlagosan 483 forint/kilogramm áron kínálták 2022 15–25. hetében, ami megegyezett az egy évvel korábbival. A primőr termék kifutását követően a burgonya termelői ára 33 százalékkal 227 forint/kilogrammra emelkedett a 2022. 26–43. héten az előző év azonos periódusához viszonyítva. A franciaországi burgonya a 41. héttől jelent meg a kínálatban, nagykereskedelmi nettó ára 71 százalékkal 285 forint/kilogrammra emelkedett a 2022. 41–43. héten az előző év azonos időszakához képest.

