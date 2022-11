Újabb árstopos termékek: nem állnak készen az üzletek, időigényes az átállás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a megszokott csütörtöki helyett ezúttal szerdán tartott Kormányinfót, amelyet rögtön a legfontosabb bejelentéssel kezdtek: hatósági áras lesz a friss tyúktojás és burgonya is. A rendelet szerda késő este a Magyar Közlönyben is megjelent, ami csütörtöktől már életbe is lép, az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint azonban az üzletek erre nem tudnak felkészülni.