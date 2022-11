Orbán Ráhel ekkor érzett kellemetlenséget először a szakmája és aközött, hogy a miniszterelnök lánya

Nem gondolom, hogy valaha is eszembe jutott volna gondolkodni a saját narratívámon. Az én életem 33 éve ilyen, nem tudom megmondani, hogy milyen lehet, ha az ember az életének közel felét nem a miniszterelnök lányaként tölti – válaszolt Orbán Ráhel, a BDPST Koncept ügyvezetője, kreatív igazgatója a 21. BrandFestivalon arra a kérdésre, hogy mi a saját narratívája, kihegyezve arra is, hogy ő Magyarország miniszterelnökének a lánya.

Orbán Ráhel definiálta magát társként, feleségként, anyaként és csapatvezetőként. Megszólalásában megosztott egy történetet arról, hogy hol érezte először a konfliktust a szakmája és a vezetékneve között. A Kempinskinél dolgozott, amikor egy jordán festő kiállításának szervezésében vett részt, a megnyitóra sorra érkeztek a nagykövetek, akiket édesapja pozíciójából már ismert, és akik az eseményen szívélyesen üdvözölték.

Mivel dolgoztam, akkor volt életemben először a konfliktus, hogy ki vagyok ebben a szituációban.

A szálloda képviselőjeként úgy érezte, hogy nem teheti meg a munkaadóival, hogy elkezd ünnepelni a delegációkkal, de a másik oldalról úgy gondolta, hogy a magyar vendégszeretetnek eleget kellene tennie. A helyzetet végül sikerült áthidalni, és inkább volt a jókedv jelen, mint kellemetlenség.

Tapasztalatok tömkelegét gyűjtötte

Beszélt arról, hogy 16-17 éves korában már volt arról elképzelése, hogy a turizmus-vendéglátásban szeretne elhelyezkedni. Ebben közrejátszott, hogy szülei sokat vitték kirándulni.

Maximalista vagyok, ezért szerettem volna a szakmát a legjobb iskolában tanulni.

Külföldi tanulmányai során nagyon büszke volt a magyar fővárosra, amelyről annyit beszélt, hogy egy idő után elkezdték Budapestnek hívni. Kempinski, Zsidai Csoport, Sziget Fesztivál – ezeken a helyeken mind-mind tapasztalatot gyűjtött. A Szigetnél végtelen kreativitással találkozott, ott találta meg azt, hogy milyen igazán szórakoztatni, élményt adni, ez nagy hasznára van napjainkban is. A narratívával először a Kempinskinél került szembe, míg a stratégiai gondolkodást a Zsidai Csoportnál sajátította el – tette hozzá.

Kitért a beszélgetés során a Dorothea projektre is. A 120 szobás hotelt a Dorottya utcában egy éven belül tervezik megnyitni. Az épület három tömbből áll, amelyet egyesítettek, a szálloda különlegességéhez pedig egy belső kert is hozzájárul majd. Ahogy a BDPST Koncept többi projektjénél, úgy ennél is nagy hangsúlyt fektetnek a történetmesélésre, azaz narratívára. A márkaépítés piaci kutatással, versenytárselemzéssel kezdődik, és a tervezés során figyelembe kell venni azt is, hogy a projekt megvalósulásáig sok minden történhet, például egy pandémia se tervezhető a brandépítés során. Elmondása szerint rendszeresen merítenek inspirációt a történelemből, így a Dorotheának is megvan a maga története, amely az élményen keresztül bontakozik ki majd a vendégek előtt.

(Borítókép: Orbán Ráhel 2013. október 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)