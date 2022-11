Egyre több üzletben vezetnek be mennyiségi korlátozást a tojásra

Csütörtöktől a tojással és a burgonyával bővült az árstopos élelmiszerek listája. A kormány döntésére reagálva egyre több üzletlánc vezet be mennyiségi korlátozást az újabb hatósági áras termékekre: elsőként a Príma CBA lépett, azóta azonban már az Tesco, a Lidl és az Aldi is korlátozta a megvásárolható mennyiséget.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a megszokott csütörtöki helyett ezúttal szerdán tartott Kormányinfót, amelyet rögtön a legfontosabb bejelentéssel kezdtek: hatósági áras lesz a friss tyúktojás és burgonya is. A rendelet szerda késő este a Magyar Közlönyben is megjelent, ami csütörtöktől már életbe is lépett.

A kiskereskedők a rendelet megjelenését követően jelezték, hogy sok esetben egyszerűen nem tudják időben átárazni a termékeket. Erre reagálva az Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy 2022. november 14-ig csak abban az esetben fogják szankcionálni a hatósági árra vonatkozó szabályok megsértését, amennyiben a kereskedő önhibájából nem árazta át az érintett termékeket.

Az árstopos élelmiszerek köre a következőkre bővült:

tojás,

étkezési burgonya,

liszt,

napraforgóolaj,

sertéshús,

csirkehús,

2,8 százalékos tej és

kristálycukor.

A rendeletre reagálva a Príma CBA üzletei már pénteken mennyiségi korlátozást vezettek be a tojásra, amely szerint egyszerre csak 30 darabot lehet vásárolni a hatósági áras termékből. De több üzletlánc lépett hasonló módon.

Mint megírtuk, a Tescóban november 10-től a lédig étkezési burgonyából bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is háztartásonként 2 kilogrammot, míg csomagolt változatából naponta egy csomagot lehet vásárolni. A friss tyúktojás esetében pedig bármely kiszerelésből háztartásonként, naponta egy doboz vásárolható. A SPAR egyelőre még nem hozott döntést az ügyben.

A Lidl a kimérős burgonyából 5 kilogrammban, a csomagoltból 1-3 csomagban, a tojásból pedig 30 darabban korlátozta a megvásárolható mennyiséget. Az áruházlánc a Telexnek adott válaszában azt írja, egyelőre nem tapasztaltak megnövekedett keresletet egyik termékre sem, a lépést az áruellátás folyamatos biztosítása érdekében érezték szükségesnek.

A legtöbbet az árstopos termékekből egyelőre az Aldiban vásárolhatjuk, ott a burgonyából maximum 10 kilogrammot, tojásból pedig 36 darabot lehet egyszerre venni – írja a hvg.hu.

Veszélyben a karácsony

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége szerint a termelők teljes erővel dolgozva mindent megtesznek, hogy legyen elég tojás karácsonyra, de az árstop miatt hosszabb távon nem lehet kizárni az ellátási hiányt. Az érdekképviselet szerint nem csak a lakossági szükségletek ellátása okozhat gondot, hanem a fejlesztés és a tartalékképzés is veszélybe kerülhet a haszon kiesésével.

A szervezet attól tart, hogy a hatósági ár miatt a kiskereskedők kevesebb tojást forgalmaznak, illetve korlátozzák majd a mennyiséget.

Szerintük ez a kapacitások leépítését okozhatja, miközben Magyarország most sem önellátó, a szükséglet ötödét külföldről kell fedezni. Emellett úgy látják, hogy a behozatal az árakat sem csökkenti, mert a tojás más európai államokban sem olcsóbb, mint Magyarországon.

(Borítókép: Daniel Acker / Bloomberg / Getty Images)