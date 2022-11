Eltűnt a Tesco webáruházából a tojás

Eltűnt a Tesco webáruházából a hatósági áras tojás, és burgonyából is csak egyféle érhető el. Az újabb árstopos élelmiszerekre reagálva egyre több üzletlánc vezetett be mennyiségi korlátozást, amelyben szabályozzák, hogy háztartásonként mennyit lehet vásárolni az adott termékekből.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a Tescóban november 10-től a lédig étkezési burgonyából bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is háztartásonként 2 kilogrammot, míg csomagolt változatából naponta egy csomagot lehet vásárolni. A friss tyúktojás esetében pedig bármely kiszerelésből háztartásonként naponta egy doboz vásárolható.

Az online áruházukból azonban szombat reggel már nem lehetett tojást rendelni. A Pénzcentrum azt írja, a webshop még a „tojás” keresőszóra sem adja ki a friss tyúktojást, csupán a Kinder tojást, a kaszinótojást és a tojásos tésztát dobja fel. Sőt, még a tojás mint kategória is eltűnt a honlapról.

A lap a „burgonya” és a „krumpli” keresőszavakra is rákeresett, és kiderült, hogy csak egyfajta hatósági áras burgonya, összesen 3 termék érhető el a webáruházban.

Mennyiségi korlátozás

Csütörtöktől a tojással és a burgonyával bővült az árstopos élelmiszerek listája. A kormány döntésére reagálva több üzletlánc mennyiségi korlátozást vezetett be az újabb hatósági áras termékekre: elsőként a Príma CBA lépett, majd a Tesco, a Lidl és az Aldi is korlátozta a megvásárolható mennyiséget.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a megszokott csütörtöki helyett ezúttal szerdán tartott kormányinfót, amelyet rögtön a legfontosabb bejelentéssel kezdtek: hatósági áras lesz a friss tyúktojás és a burgonya is. A rendelet szerda késő este a Magyar Közlönyben is megjelent, és csütörtöktől már életbe is lépett.

A kiskereskedők a rendelet megjelenését követően jelezték, hogy sok esetben egyszerűen nem tudják időben átárazni a termékeket.

Erre reagálva az Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy 2022. november 14-ig csak abban az esetben fogják szankcionálni a hatósági árra vonatkozó szabályok megsértését, amennyiben a kereskedő önhibájából nem árazta át az érintett termékeket.

