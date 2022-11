Miért kerül többe az élelmiszer nálunk, mint a szomszédban?

Bővítették a hatósági áras termékek körét november 10-től, így már a tojás és a burgonya is ársapkás lett. Erről a Kifli első embere azt osztotta meg, hogy

nagyon „örülünk” ennek a változásnak, viszont a többi piaci szereplőhöz hasonlóan véleményem szerint az árstop átrendezi a vásárlói kosarak összetételét, hiszen sokan előnyben részesítik az ársapkás termékeket, szemben a korábbi preferenciáikkal. A hatósági ár hatással van a termelőkre, akadnak már olyanok, akik nem is tudnak szállítani a piacon tapasztalható alapanyaghiány miatt.

A Kiflinél pillanatnyilag nincs ellátási probléma, és mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy ne is legyen. Ahogy más kereskedőknek, úgy a Kiflinek is veszteséget okoznak az ársapkás termékek, de dolgoznak azon, hogy a prémium termékeket is a lehető legkedvezőbb áron kínálják. Megkerülhetetlenek a saját márkás termékek, ezért folyamatosan fejlesztik a portfóliót – tette hozzá.

Infláció, euróárfolyam, extraprofit

Októberben a Központi Statisztikai Hivatal 20 százalék feletti inflációról számolt be, az élelmiszerek ára 40 százalékkal emelkedett. A versenyképesség érdekében a Kifli saját termékein is követi az infláció alakulását, több mint kilencezer terméket hasonlított össze október 3. és október 30. között. Ez alatt az időszak alatt 36 százalékos inflációt mértek a termékeiken. A számításukban 90 százalékot az élelmiszerek jelentették, 10 százalékot pedig az alkohol tette ki. Klekner Péter ismertette, hogy vannak olyan árucikkek, amelyeknél több mint 50 százalékos áremelkedést tapasztalnak, a tojás és sajt mellett októberben rendkívül érintettek voltak a vegyipari termékek, a baba- és a pékáru.

Az élelmiszerárak valószínűleg tovább emelkednek, azonban elmondása szerint erre nagyon kis hatásuk van. A Kifli jellemzően nem tárgyal le nagyon hosszú időre árakat, ezért reagálniuk kell a termelők és beszállítók árváltozásaira.

A Kifli.hu a cseh Rohlik Group része, ezért Klekner Péternek rálátása van a régiós piacra, így arra a jelenségre, amelyet az Index olvasói is jeleztek már: külföldön – például Szlovákiában – kedvezőbb áron kínálnak különböző termékeket, mint Magyarországon. A trükköt a Kifli vezetője szerint az erős euró jelenti, mivel az árfolyam jelentősen befolyásolja a beszerzési árakat.

Ez a kellemetlen és erőteljes hatás is érezhető Magyarországon.

Nem terveztünk az extraprofitadóval, így extra kiadást jelent, és nem is volt egyszerű feladat beépíteni a költségvetésbe – mondta az ügyvezető, hozzátéve: nem szokta kritizálni a kormány lépéseit, mert ő üzletember, aki az üzlettel foglalkozik. Ugyanakkor manővereket igényel, hogy a kedvezőtlen pluszterheket ne hárítsák teljesen át a vásárlókra.

Áremelés, spórolás

A kosárértékében nem tapasztal változást Klekner Péter, azonban észlelik, hogy tudatosabban vásárolnak az emberek, több ideig válogatják a termékeket, és a prémium, márkás termékek is egyre inkább háttérbe szorulnak.

Sok múlhat a rezsiszámlákon is, valószínűleg az élelmiszereken tudnak az emberek a legtöbbet fogni – tette hozzá. Kitért arra is, hogy csalásnak tartja azt a tipikus élelmiszeripari lépést, hogy az áremelés elkerülés érdekében csökkentik a termék súlyát, ezért nem is szeretne ezzel élni.

Úgy véli, hogy az elektronikai piacon a beszállítók elképzelhetően csökkentik majd a termékek árát, így olcsóbban juthatunk majd ilyen termékekhez, ez valószínűleg fordítva lesz az élelmiszereknél. Azért, hogy a vásárlóknak kellemes karácsonya lehessen, ezt aktivitásokkal ellensúlyozni szükséges. Klekner Péter korábban remélte, hogy a szolgáltatás díján idén a Kiflinek már nem kell többször változtatnia, azonban októberben elkerülhetetlen volt az újabb áremelés, amely szerinte brutális volt, és „nem is szeretjük csinálni.”

Idén már több ilyen lépést nem terveznek, helyette a szolgáltatások fejlesztésén gondolkodnak.

Forgalom, munkaerő, hatékonyság

A cégcsoport egy olyan időszakban bontakozott ki, amikor a koronavírus-járvány nem támogatta meg az online vásárlásokat, így a génjeikben benne van, hogy küzdeni kell minden egyes vásárlóért. Havonta mintegy 150 ezer vásárlója van a Kiflinek, harmaduk rendszeresen a felület szolgáltatását veszi igénybe.

Az e-kereskedelmet tekintve még mindig optimista vagyok, csak nehezebb környezetben kell mozognunk, de összességében tudunk fejlődni.

Több mint 50 százalékkal nőtt az idei eredménye a Rohlik Groupnak, melynek része a Kifli.hu is, amely a továbbiakban is 10 százalékos növekedésre számít, mivel az e-kereskedelemben továbbra is van még potenciál. Az infláció miatt egyértelműen bekövetkezik majd forgalomnövekedés – húzta alá.

A piacra lépéskor igyekeztek megfelelni a fenntarthatósági szempontoknak, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet a Kiflit is takarékosságra sarkallja. A hatékonysági intézkedések mellett az irodai dolgozóknál létszámstop van érvényben. Tavaly küzdöttek munkaerőhiánnyal az operációs részen, de a raktári dolgozóknál és futároknál stabilizálták a helyzetet. A vállalat állományba illesztette a korábban katás adózási formával dolgozó futárokat, ugyanakkor az ezzel járó extra terhek is hozzájárultak a szolgáltatás díjának az emelkedéséhez.

A raktár tulajdonosával a Kifli fontolgat napelem-beruházást, azonban az energia tárolását érintő befektetés megtérülése kérdéses. Vannak más ötleteik is, azonban nem olyan egyszerű egyről a kettőre lépni, mert sok engedélyt is be kell szerezni. Például metánból lehetne tölteni elektromos autókat, de annak beszállítása is hátrányokkal jár.

Klekner Péter szerint a cégek korlátozottan tudnak csak mozdulni, nagyobb lépésekhez támogatások szükségesek.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)