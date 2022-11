Kiderült, mikorra érheti el az egymillió forintot a bruttó átlagbér Magyarországon

Noha a jövő évtől kisebb mértékben nőhetnek a keresetek Magyarországon, egyes számítások szerint 2030-ra az egymillió forintos szintet is elérheti a bruttó átlagkereset. Egy elemző nemrég arról beszélt, hogy évek óta intenzív a bérfelzárkózás a kelet-közép-európai régióban, amelyet több tényező is befolyásol.

A vártnál is jobban nőhetnek idén a keresetek Magyarországon, amiben a gyorsuló inflációnak és a munkaerőhiány bérfelhajtó hatásának is szerepe van, ahogy az év eleji, mintegy 20 százalékos minimálbér-emelésnek – írja a Világgazdaság.

A lap cikkében arról ír, hogy 2022-ben az átlagkeresetek bruttó értéke meghaladta a félmillió forintot. 2017 óta látványos a magyar bérfelzárkózás, a legalacsonyabb növekedési ütem 8,7 százalék volt, ráadásul ugyanez a mutató többször is 10 százalék fölé ment, az idei évre pedig 15-16 százalékig emelkedett.

Habár 2023-ban, illetve az azt követő években ilyen mértékű növekedés nem valószínű, egy kisebb, 7-9 százalék körüli dinamika így is fennmaradhat. A Világgazdaság emiatt úgy számol, hogy 2030 környékén érné el a magyarországi bruttó átlagkereset az egymillió forintos határt.

Azt is hozzáteszik, hogy ezen az sem változtat, hogy ennek jóval kisebb vásárlóereje lesz a most megszokotthoz képest.

Bérverseny alakult ki a régióban

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője a lapnak arról beszélt, hogy évek óta egy nagyon intenzív bérfelzárkózás figyelhető meg a teljes kelet-közép-európai térségben, ezek időben is egyeznek. 2017-ben a munkaerőhiány és a külföldi munkavállalás egyszerre indította el a bérdinamikát Észtországtól Romániáig.

Az elemző meglátása szerint ez amiatt is volt így, mert ezek az országok a nyugat-európai országokkal is versenyben vannak. Ez bizonyos ágazatokra is igaz, mert a cégeknek azt is figyelembe kell venniük, milyen fizetéseket kínálnak Németországban vagy Franciaországban.

Suppan Gergely hozzátette: Magyarország sem maradhat le ebben a versenyben, éppen emiatt reálisnak látja, hogy a kereseteknél fennmaradjon a 7-9 százalékos növekedési ütem. Szerinte a hazai bérdinamikának a közeljövőben a pedagógusok hosszú ideje várt fizetésemelése adhat egy újabb lendületet, ami összesen 160-170 ezer embert fog érinteni.

