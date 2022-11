Magyar cég a kapocs Donald Trump és Sarah Jessica Parker között

Hatalmas üzleti potenciál van az üvegiparban, a szektor hazai szereplőinek éves exportárbevétele tavaly már a 100 milliárd forintot is meghaladta. Érdekesség, hogy a világpolitika csúcsvezetői, színészek, sportolók és más hírességek is előszeretettel vásárolnak a legkiválóbb magyar üveggyártóktól.

Az idén 50 éves Varga Crystal nem csak a kerek évfordulójára lehet büszke. Az ólomkristály termékekkel foglalkozó családi vállalkozás az 1972-es alapítása óta a világ öt legismertebb kristálytermékgyártó cége közé került a francia Bacacrat, a Lalique, a Saint Louis és a cseh Moser mellett.

Az elmúlt évtizedek során vásárolt már a cégtől több amerikai elnök, így Bill Clinton, George Bush és Donald Trump is, akárcsak a brit vagy a szaúdi királyi család tagjai. Termékeik megtalálhatók az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban is.

A hungarikumnak számító kézműves, egyedi Varga Kristály-termékek a washingtoni Fehér Házban, a New York-i ENSZ-székházban, valamint a Smithsonian Múzeumban is megtalálhatók. A politikusok és uralkodók mellett olyan sztárok, színészek, sportolók és asztronauták is vannak a gyűjtők között, mint Kennedy elnök testvérei, Eunice és Ted Kennedy, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, Buzz Aldrin űrhajós, Muhammad Ali, Michael Jordan, Sarah Jessica Parker, Rod Stewart, Michael Bolton és még sokan mások.

Magas minőség és LED-technológia

A Manooi üvegipari kristályokból készít csillárokat, amelyek már több mint 75 országban találhatók meg. Nemrég három Manooi show-room is nyílt világszerte, Tokióban, Oszakában, illetve Nagojában. A márka több kontinensen is díszíti olyan épületek belső tereit kristálycsillárjaival, mint a Versace Home kínai show-roomja, a Louvre Casa vagy az Ulysses luxusjacht. Egyediségüket annak köszönhetik ezek a csillárok, hogy a legmodernebb LED-technológiával kombinálják a legmagasabb minőségű kristályokat.

Az innovatív, fűtőüveg-technológia létrehozója az 1981-ben alapított szintén családi vállalkozás, a Rákosy Glass, amely mára a hazai építészeti üvegipar meghatározó szereplője lett. A fejlesztés titka, hogy a fűtőüveg a levegő helyett a testet melegíti, így a 18-19 Celsius-fokra fűtött levegő ugyanazt a hőmérsékletet biztosítja, mint a hagyományos fűtéssel elért 22-24 fok.

A bazilikától az M3-asig

Ilyen módszerrel készült el a Magyar Nemzeti Múzeum kertészházának üvegszerkezete, illetve a Szent István-bazilika körkilátójába vezető lift külső üvegburkolata is a homlokzat mellett.

A cég hazánkban hozzájárult az M3-as metróvonal felújításához, és fellelhető a Nyugati pályaudvar vágánycsarnokában, valamint a Millenáris Széllkapu Park mélygarázsánál is. A Rákosy Glass felismerhető olyan jegyeiből, mint az enyhén szabálytalan üvegkockák, illetve a kerámianyomtatott és hajlított üveg.

