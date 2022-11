Kemény volt az ultimátum, sorozatban távoznak a munkavállalók a Twittertől

Két, a helyzetet jól ismerő forrás szerint több tucat alkalmazott jelentette be a vállalat belső Slack-csatornáin, hogy elhagyja a platformot, megelőzve a Musk által meghatározott határidőt, amely szerint hivatalosan is jelezniük kell, hogy részt kívánnak-e venni a „Twitter 2.0” építésében − írja a Financial Times.

Sokan osztottak meg szalutáló emojikat, vagy kék szívet, a bajtársiasság jeleként − mondta az egyik forrás. A Twitter egyes felhasználói eközben aggodalmuknak adtak hangot, hogy a kilépések pusztítást végezhetnek az oldalon.

Az ultimátum része Musk azon törekvésének, hogy átalakítsa a Twitter történetileg laza szervezeti kultúráját, és mintául használja a Teslánál és a SpaceX-nél, a többi általa vezetett vállalatnál alkalmazott kemény, hosszú munkaidőkkel járó rendszert. A milliárdos szerdán közölte az alkalmazottakkal, hogy „rendkívül keményen kell majd dolgozniuk”, és hogy a vállalat a mérnöki munkára fog összpontosítani.

A felmondások fokozták azokat az aggodalmakat, hogy a vállalatnál tátongó lyukak maradtak a tudásban és a kapacitásban, miután Musk a 44 milliárd dolláros felvásárlását követően leépítette a cég 7500 alkalmazottjának felét. A platform egyes felhasználói azon bosszankodtak, hogy a változások a Twitter közelgő összeomlásához vezethetnek.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire lefagyott minden

− mondta az egyik alkalmazott.

A munkatársakkal e-mailben közölték, hogy az irodákat azonnali hatállyal bezárták, és pénteken is zárva lesznek, a jelvényekhez való hozzáférést pedig felfüggesztették.

Számos kulcsvezető már távozott

Egy héttel ezelőtt Musk a kiberbiztonsági csúcsvezetők, köztük Yoel Roth miniexodusával szembesült. Csütörtökön Ella Irwint, az egészségügyi termékek és szolgáltatások csapatának alelnökét nevezték ki Roth helyére, hogy megpróbáljanak eloszlatni néhány aggodalmat − mondta két, az ügyet ismerő személy.

Néhány alkalmazott megpróbálta elérni, hogy a Musk „keményvonalas” ultimátumának határidejét hosszabbítsák meg Irwin kinevezését követően, amíg újraértékelik a helyzetet.

Közben csütörtökön Musk e-mailt küldött a munkatársaknak, amelyben azt írta, hogy dolgozhatnak távmunkában, azzal a feltétellel, hogy magasan teljesítenek, és a vezetőik áldását adják hozzá. A tulajdonos éppen a múlt héten rendelte el, hogy minden Twitter-alkalmazottnak legalább heti 40 órát az irodában kell lennie.

Olyan érzés, mintha megpróbálnák meggyőzni az embereket, hogy maradjanak

− mondta egy alkalmazott csütörtökön.

Másokat azonban az elmúlt napokban azért rúgtak ki, mert felhívást intéztek a milliárdos vállalkozóhoz, vagy belső üzenetekben fejezték ki aggályaikat.

A hatóságok is aggódnak

A megszorítások és a gyors változások miatt félő, hogy a platformon elszaporodik a félretájékoztatás és a gyűlöletbeszéd, ugyanis Musk szüneteltette a Twitter Blue nevű kiemelt prémium-előfizetési szolgáltatására való feliratkozást, miután a „kék pipa” funkcióval visszaéltek a politikusokat és olyan márkákat, mint az Eli Lilly és a Lockheed Martin, megszemélyesítő profilok.

Musk a múlt héten arra is figyelmeztette az alkalmazottakat, hogy a csőd sem kizárt. Eközben világszerte fokozott ellenőrzéssel kell szembenéznie a szabályozó hatóságok részéről. Vezető demokrata szenátorok egy csoportja csütörtökön sürgette a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Twittert, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Musk „aláásta a platform integritását és biztonságát”.

A bizottság elnökének, Lina Khannak címzett levélben a hét szenátor a súlyos létszámleépítésekre és azokra a jelentésekre hivatkozott, amelyek szerint a vállalat a költségek miatt ritkította a belső adatvédelmi felülvizsgálatokat. Az aláírók között volt Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Edward Markey és Cory Booker.

Az európai szabályozó hatóságok és az ír adatvédelmi bizottság, az európai adatvédelmi felügyelet vezető szerve is hasonló aggályok miatt figyeli a vállalatot.

(Borítókép: David Odisho/Getty Images)