Betelt a pohár a benzinkutakon, sok helyen már nem szolgálják ki az autósokat

Nagy István agrárminiszter arról számolt be, hogy kapacitáskieséssel kell számolni az üzemanyagtermékeknél. Az árstopos üzemanyag egyes érintettek szerint hatalmas veszteséget okoz a kutak üzemeltetőinek, így a kisebb töltőállomásokon úgy döntöttek, egyszerre csak néhány liter üzemanyagot lehet majd tankolni. A Mol szerint csak átmeneti az üzemanyag-kiszolgálás korlátozása.

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) egy listát is közölt arról, hogy hétfőtől mely települések kis benzinkútjain lehetnek ellátási gondok.

– közölte a Nógrád megyei karancslapujtői Rool Benzinkút tulajdonosa az ATV-vel. Amíg ez a 400 liter kitart, nyitva tartanak, ha elfogyott, egyszerűen bezárnak. A Facebook-oldalán a kút közölte, hogy még él és működik, egyelőre nyitva tud tartani.

Több benzinkút tulajdonosa is úgy döntött, hogy elegük van a hatósági áras üzemanyagból, ezért számos Shell kút úgy döntött, hogy nem árulják tovább a 480 forintos benzint és gázolajat, és vannak olyan kis kutak, ahol legfeljebb két liter tankolható a hatósági áras üzemanyagból.

A siklósi Avia kútnál egy felirat jelzi, hogy ne is próbálkozzanak az autósok hatósági áras üzemanyagot tankolni, sőt a hatósági áras üzemanyag egyikéből maximum 1 litert lehet egy nap alatt vásárolni náluk.

Egy pécsi kútnál csak 10 liternyi ársapkás benzint lehet vásárolni naponta egy autóba. Az egyik ilyen kicsi benzinkút tulajdonosa szerint ez a helyzet már nem vicc, egy élet munkáját teszik tönkre a hatósági áras üzemanyaggal.

Most már mindenkinek nagyon fáj. Lehet, hogy eddig voltak kiskutak, akik a tartalékból bírták, de most már nem, és ezzel valamit kezdeni kell. Nem kapok semmit, mégis nyitva kell legyek, fizetem a rezsit, fizetem az embereket, és hogy átadom-e üzemeltetésre a kutat? Akkor is mindenki félti azt, amit egy élet munkájával összeszedett, és ezt nem adja ki a kezéből, például én sem