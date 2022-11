Személyzetcsökkentéssel spórolnának a légitársaságok

A pilótáknak azonban már kevésbé tetszik az ötlet, ahogy a szakmai szervezeteknek sem: véleményük szerint túl nagy kockázatokkal járna a változtatás. A létszámcsökkentéssel annak ellenére is sokaknak van problémája, hogy a repülőgépek pilótafülkéje egyre kisebb és kisebb lett az évek alatt.

Az ok a műszerek modernizálódásában keresendő: az egyszerűbb kezelésnek köszönhetően több ember is elvesztette a munkáját az évek alatt. A pihenésre vonatkozó előírások miatt a nagy tengerentúli járatokon még ma is három pilóta van, a legtöbb járatot azonban manapság már csak kettő ember irányítja: a kapitány és az első tiszt – írja a G7.

Egyesek szerint a fejlődés magas foka miatt ma már gyakorlatilag a két pilóta is szükségtelen. A másodpilótára igazából nincs szükség, maximum az utasok megnyugtatására szolgál a jelenlétük – állítja a leggyakoribb érv.

Az ICAO, vagyis az ENSZ alá tartozó Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez egy, az európai uniós tagállamok és egy sor további ország légyügyi szervezeteit összetömörítő javaslat érkezett, amely a fedélzeti irányítók számának csökkentésére, konkrétan az egypilótás repülés bevezetésére tett javaslatot.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) öt éven belül bevezetné a nagy kereskedelmi gépeken az egypilótás megoldást. A szervezet szerint emiatt nem csökkenne a járatok biztonsága, mert a változtatások legfontosabb alapkitétele, hogy ez semmilyen módon ne érintse a biztonságot.

Ezzel potenciálisan kivesszük az emberi redundancia utolsó darabját a pilótafülkéből

– fogalmaz Janet Northcote, az EASA kommunikációs vezetője a tervezettel kapcsolatban. A pilóták és az érdekvédelmi szervezetek szerint azonban az újítás negatív hatással lehet a gép biztonságára. Hiszen ha bekövetkezik egy vészhelyzet, az egyszemélyes gépeken nincs senki, aki a pilóta segítségére tudna sietni.

A „kipihent, jól képzett, megfelelő minősítésű” második pilótánál nincs biztonságosabb megoldás a polgári repülésben – vélekedik az International Federation of Air Line Pilots' Associations is. A gyártók ugyanakkor fel vannak készülve a jövőben várható járatcsökkentésre.