Kiszivárgott, mennyivel emelkedhet a boltosok bére

A jövő évi béremelések terén a nagy áruházláncok addig érdemben várhatóan nem lépnek, míg nincsenek konkrétumok a 2023-as minimálbér és a garantált bérminimum ügyében, a kisebb bolthálózatoknál azonban megkezdődtek az egyeztetések – értesült az Index.

Míg a legkisebb bér 200 ezer forint az idén, addig a szakmunkás-minimálbér 260 ezer. Emlékezhetünk, az előbbi tavaly még csak 167 400 forint volt, az utóbbi pedig 219 ezer.

Információink szerint az érdekvédelmi szervezetek elsősorban olyan kereskedelmi vállalkozásokkal léphetnek először egyről a kettőre, ahol mintegy 8-10 bolt tartozik egy kézbe, igaz, azok között 800-1000 négyzetméter alapterületűek éppúgy vannak, mint 200-300 négyzetméteresek.

Lapunk úgy tudja, a munkáltatók tudomásul vették, hogy a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben, a magas infláció és energiaárak miatt mindenképp adni kell legalább havi 50-70 ezer forint pluszt a munkavállalóknak, arról azonban megoszlanak a vélemények, ezt milyen formában tegyék. Az érintett árufeltöltők, pénztárosok egyébként sok helyen jellemzően bruttó 260-290 ezer forintot keresnek havonta, a pluszpénzt ehhez érdemes viszonyítani.

Bér- vagy rezsitámogatás

Megerősítette az Indexnek az egyeztetések tényét Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) elnöke, sok helyen ez azonban még várat magára. Kifejtette, hogy akad olyan kereskedelmi vállalkozás, amely határozott időre, egy évre adná a juttatást rezsitámogatásként, más beépítené ezt az alapbérbe.

De van példa vegyes megoldásra is, amikor például a pluszpénz kétharmada rezsitámogatásként, a fennmaradó rész pedig a bérben jelenne meg.

A KASZ elnöke szerint több, kisboltokat működtető vállalkozó azonban feltételekhez kötné ezt az emelést: látva a nehéz helyzetet, most mélyebben a zsebébe nyúl, hogy aztán egy év múlva kevésbé fogjon vastagon a ceruza, ha már a 2024-es béremelésekről van szó. Karsai Zoltán szerint ezzel az alapvető gond az, hogy most egy hónapra előre is nehéz tervezni, nemhogy egy évre. Attól a munkavállalótól viszont nehéz elvárni, hogy gyorsan, hatékonyan dolgozzon, amelyik éhes vagy fázik, merthogy számos esetben már ez is a béremelés tétje.

Most még kivárnak a nagy láncok

Ahogy az Index korábban már beszámolt, a nagy áruházláncoknál jövőre várhatóan lasszóval sem lehet kereskedelmi dolgozót fogni havi bruttó 350 ezer forint alatt. Lapunk az első körös egyeztetések kapcsán már jelezte: a munkáltatóknak annak ellenére is elő kell teremteniük a szemmel látható béremelés forrását, hogy az energia- és a szállítási költségek, valamint a beszerzési árak elszabadulása legalább akkora terhet jelent számukra, mint dolgozóiknak a magas infláció.

