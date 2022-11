Helló, őrület napja! Helló, Black Friday!

Idén november 25-én van a Black Friday, de tulajdonképpen már az egész november az őrült leárazásokról szól. Számos kereskedő a hónap eleje óta akciókat kínál a közelgő ünnepek miatt, a termékek árazása viszont már az uniós szigorítások szerint alakul, valamint a fogyasztóvédők is lesben állnak.

Idén november 25-re esik a Black Friday, amely az Egyesült Államokból terjedt el, és mára Magyarországon is nagyon népszerű.

A fekete péntek a hálaadást követő péntek elnevezése és hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti.

Az Egyesült Államokban a hálaadás november negyedik csütörtökén van, így a Black Friday minden évben november 22. és 29. közé esik. Magát a kifejezést 1966 óta használják és eredetileg nem egy kedveskedő elnevezés volt: a Philadelphiai Rendőrség adta ezt a nevet, ugyanis a karácsonyi bevásárlószezon kezdetével rohamosan megnövekedett a a városi forgalom, és káosz alakult ki az utakon.

Mára viszont a kifejezés arra utal, hogy

az ünnepi szezon kezdetével a kereskedők óriási nyereséget tudnak elkönyvelni; a könyvelésben pedig fekete színnel jelölik a nyereséget, piros színnel a veszteséget.

Tulajdonképpen ez az a nap, amikor az emberek tömegével, egymást taposva rohamozzák meg az üzleteket, hogy lecsapjanak a jobbnál jobb ajánlatokra.

Magyarországon viszont ez a fekete péntek nem ilyen szigorúan csak egy napra esik, sőt van, amikor egymás után több pénteket is érint az esemény. Szinte minden üzlet készül saját Black Friday-akcióval online és offline egyaránt. Mégis kevés esetben találhatunk valóban a fekete péntekre jellemző – akár 100 ezer forint feletti kedvezményt jelentő – leárazásokat úgy, hogy ezért még birkóznunk sem kell az üzletekben.

Szerényebb lehet az idei Black Friday

Már húsz százaléknál is magasabb az infláció, ehhez pedig társul az egyre csak gyengélkedő forint, így jóval többet költhetnek idén a vásárlók, mint korábban.

Számos kereskedő azonban a hónap eleje óta akciókat kínál a közelgő ünnepek miatt, a termékek árazása viszont már az uniós szigorítások szerint alakul. Ennek értelmében nem kérhetnek többet egy termékért annál, mint amennyiért az elmúlt egy hónapban a legolcsóbban árulták.

Az idei Black Friday azért is lesz másabb, mint tavaly, mivel a külföldről behozott termékek is drágulnak, amit a gyengülő forintárfolyam is tetéz. A forint 10 százalékkal gyengébb az euróhoz képest, és 23-mal a dollárhoz viszonyítva, mint tavaly ilyenkor.

Várkonyi Balázs, az eMAG igazgatótanácsának elnöke korábban az Indexnek azt nyilatkozta, hogy

jelenleg a magyar vásárlók bizonytalanok, ezért a szokásosnál jobban meggondolják, mi kerüljön a kosárba.

Sok múlik várhatóan a rezsiszámlákon, ezért a korábbi években tapasztaltnál is nagyobb arányban hozzák majd előre a vásárlók a karácsonyi beszerzéseiket a Black Fridayre.

Ugyanakkor Várkonyi Balázs jó karácsonyi szezonra számít a forgalmat tekintve, továbbá úgy véli, hogy a gazdasági válság egyben löketet is adhat az e-kereskedelemnek.

Lesben állnak a fogyasztóvédők

A fogyasztóvédők kiemelt ellenőrzéseket végeznek az adventi időszakban, melyek kiterjednek a hagyományos üzletek, piacok, kitelepülések és az online boltok vizsgálatára, de nagy figyelmet fordítanak a most aktuális Black Friday napokra is.

Egy Facebook-videóban tette közzé az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó fogyasztóvédelmi hatóság, hogy milyen intézkedésekkel védik meg a vásárlókat az ünnepi időszak alatt is. Az akciók során két fő tárgykörre figyelnek a hatóság munkatársai:

Az első, hogy a korábbi ár fel van-e tüntetve, és ha igen, akkor a régebbi ár megfelel-e a valóságnak, vagyis az adott kereskedőnél valóban az volt a legalacsonyabb alkalmazott ár a leárazás bejelentését megelőző 30 napban.

A másik ellenőrzési tárgykörben pedig kiemelt figyelmet fordítanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára, mint például a túl hosszú akciós időszak, vagy ha az akciós termék már a leárazás elején készlethiányos.

A kereskedőket a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is oktatóvideóval támogatja annak érdekében, hogy magyarok könnyebben mérlegelhessék az ígért kedvezményeket.

