Hétfőn a magyar kormány bejelentette, hogy megvásárolja az izraeli Vaskupola radarrendszerét. A lépést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy indokolta, hogy „nekünk, magyaroknak nem háborúra, hanem a békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadseregre van szükségünk”. Ennek egyik állomása lett a radarrendszer beszerzése.

A honvédelmi miniszter most szintén a Facebook-oldalán osztotta meg a részleteket. Videós posztjában úgy fogalmaz, hogy „valójában ez az izraeli védelmi rendszer úgynevezett rétegzett légvédelmi rendszernek az egyik eleme, annak sem egyébként a legnagyobb része, hanem pont a legkisebb része”. Ezt követően felhívja arra a figyelmet, hogy az izraeli biztonsági helyzete, illetve azok lehetséges veszélyek, amelyek Izraelt fenyegetik, mások, mint Magyarország tekintetében.

A honvédelmi miniszter kifejtette, hogy a Honvédelmi Minisztérium kielemezte azokat a „lehetőségeket, amelyek békében vagy a most fennálló háború esetén Magyarország légterét veszélyeztethetik”.

Erre építettünk föl egy tervet, ami logikájában hasonló a Vaskupolához

– fogalmazott a honvédelmi miniszter, aki kitért arra is, hogy fizikai értelemben is van hasonlóság a magyar és az izraeli rendszer között, „a világ egyik legmodernebb radarrendszerét vásároljuk” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

JÖVŐ ÉVTŐL FOLYAMATOSAN ÉRKEZIK AZ ORSZÁGBA A Vaskupola, illetve ezt egészíti ki egy olyan rakétarendszer, amely logikájában hasonlít az izraelihez.

A miniszter ismertette, hogy a beszerzést követően a radarokkal összekapcsolva egyszerre biztosítja az ország védelmét. De maga a rakétarendszer nem izraeli lesz, és „ezeket úgy hívják, hogy NASAMS, és ezek norvég–amerikai gyártmányúak, amelyiken AMRAAM-rakéták vannak”.

Tényleg az egyik legmodernebb

A kormány bejelentését követőn az Index interjút készített Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő a Vaskupola kapcsán. Ebben úgy fogalmazott, hogy „ár-érték arányban ez a legjobb most a piacon”. Illetve ismertette, hogy a Vaskupola három komponensből áll: az egyik a szem, ami maga a radar (ezt vette meg most a magyar kormány – a szerk.), van egy irányítóközpont, valamint egy rakétakilövő része is – így áll össze a szem, az agy és az ököl. A legtöbb hagyományos légvédelmi eszköztől eltérően a Vaskupola esetén ezt külön lehet kezelni a terepen, nem kell egymás mellett lenniük, hiszen drót nélküli rendszer köti össze őket.

A radar két fő feladatra képes: megnézni, mivel lőnek a térségre, és mi az pontosan – radar, drón, ballisztikus rakéta vagy bármi más.

Ezt követően kiszámítja, hova fog becsapódni. Tehát észleli, hogy mi és honnan közelít, valamint azt is, hogy hol és hogyan fog becsapódni. Továbbá alkalmas a saját tüzérségi tüzünk vezetésére is. A rendszer sok kicsi radarból áll össze egy egésszé, úgy kell elképzelni, mint egy bogárszemet, ami végül kompakt rendszerré áll össze. Több frekvencián végzi a munkáját, ezért nehéz észlelni és így megzavarni.

(Borítókép: Izraeli rakéta indítása a Vaskupola rakétarendszerből válaszul a Gázai övezetből történt rakétakilövésre 2012. március 12-én. Fotó: Uriel Sinai / Getty Images)