Egyre jobban félünk a kiberbűnözéstől

A bűnözők egyre változatosabb módszereket alkalmaznak, hogy pénzt csaljanak ki áldozataiktól. „Ügyfelei védelme érdekében az OTP Bank folyamatosan felhívja a figyelmet az ilyen típusú veszélyforrásokra. Ahhoz, hogy a hitelintézet felmérje az internetezők biztonságos bankolással kapcsolatos tudás- és tudatosságszintjét, kvalitatív és reprezentatív kvantitatív kutatást készített a témában.”

Ebből az látszik, hogy ma már többen félnek bármilyen típusú kiberbűnözéstől, mint a közlekedési balesetektől.

A kutatás szerint a bankok nevével visszaélve elkövetett csalásokról szinte kivétel nélkül mindenki hallott már. A válaszadók majdnem felénél már próbálkoztak is a csalók, sőt százból 14 megkérdezett már áldozatul is esett valamilyen csalásnak, és százból kilenc főnek anyagi kára is keletkezett a visszaélésből. A közvélekedés szerint a veszélyeztetettség mértéke nő a kor előrehaladtával, tehát sokan gondolják, hogy leginkább az idősebbek a csalásoknak legjobban kitett korosztály jóhiszeműségük és digitális éretlenségük okán – ezt a feltételezést viszont a kutatás nem igazolta vissza.

Legnagyobb arányban azok tapasztaltak ilyen visszaélést, akik a legaktívabban vásárolnak és fizetnek online, illetve akik elmentik a bankkártyaadataikat vásárláskor. Az adathalászok egyre változatosabb módszerekkel próbálnak pénzt kicsalni áldozataiktól. Ezeknek a sokszor még a témában jártas emberek is áldozatául esnek.

A veszélyekkel a túlnyomó többség tisztában van, a megkérdezettek 81 százaléka aggódik valamilyen kiberbűnözési forma miatt, ami 17 százalékkal magasabb, mint a közlekedési balesettől való félelem. Az OTP Bank ügyfelei védelmében folyamatosan tájékoztatja és edukálja a lakosságot a különböző védekezési módszerekről, hogy időben felismerjék a bűnözők próbálkozásait, és tudják, hogy mi a teendő ezekben a helyzetekben

– mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója. A bank közleményében hozzátette: fontos, hogy az ügyfelek vigyázzanak az adataikra, ne adják meg arra jogosulatlanoknak, és ha az ügyfél elbizonytalanodik, inkább keresse fel saját bankját, és ne indítson telefonálás közben tranzakciót, vagy ne adja meg adatait egy váratlanul felbukkanó oldalon.

Körültekintésre hívják fel a figyelmet

A csalásokat csak az ügyfelek maguk előzhetik meg azzal, ha körültekintően járnak el: mindig alaposan nézzék meg a kapott üzenetet, és csakis arra a műveletre adjanak engedélyt, amelyet ténylegesen el szeretnének végezni.

A hitelintézetek számára hasznos az is, ha az ügyfelek azonnal jelzik számukra, ha bármi gyanúsat tapasztalnak,

mert a bank így azonnal figyelmeztetni tudja ügyfeleit, és megteszi a védekezéshez szükséges lépéseket egy-egy új csalási módszer megjelenésekor.