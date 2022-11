Online beszerezhetők az elektromos autózási termékek és szolgáltatások

Elindult az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. webshopja, ahol jelenleg az elektromos autózáshoz kapcsolódó termékeket, szolgáltatásokat vásárolhatnak az ügyfelek. A cég a jövőben a felmerülő ügyféligények szerint bővíti tovább szolgáltatás- és termékpalettáját.

Mint arról beszámoltunk, egy biztosítócég felmérése szerint a magyar lakosság közel hatvan százaléka tervez villanyautót vásárolni a következő években, viszont ennek oka sokkal inkább anyagi, mint környezetvédelmi.

Az MVM Next webshopjában az érdeklődők az MVM Mobiliti termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait találják meg.

A publikus töltőhálózat fejlesztésével párhuzamosan a Mobiliti magánszemélyek számára nyújt elektromosautó-töltési szolgáltatást – derül ki az MVM szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

Kihozzák és felszerelik az elektromos autó kellékeit

Mostantól az MVM Next webshopjában online megvásárolhatók az otthoni töltéshez szükséges töltőberendezések és kiegészítők is. Ezek az otthoni töltők biztonságos CE-jóváhagyással, valamint megbízható gyártói háttérrel és tartós terméktámogatással rendelkeznek.

A Mobiliti vállalja továbbá ezen töltők felszerelését és beüzemelését is képzett szakemberek segítségével. A termékeket személyesen is megtekinthetik két Otthon Pont irodában, Budapesten a Fiumei út 9–11. vagy Kecskeméten az Izsáki út 2. szám alatt. Ezekben az irodákban az MVM Next kollégái készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Az e-mobilitási szolgáltató aktívan közreműködik a környezetbarát közlekedés hazai elterjesztésében. Célja, hogy a lehető legmagasabb szintű és legbiztonságosabb e-autós élményt biztosítsa otthon, a munkahelyen és útközben is.