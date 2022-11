Rengetegen vásárolnak tüzelőanyagot a tűzifaprogram keretén belül. Az Agrárminisztérium közlése szerint van, aki már a következő évekre is beszerzi a kellő mennyiséget. Azonban a tárca arra kéri a lakosságot, hogy aki megkapta értesítését az átvehető tűzifáról, az mihamarabb vegye át, szállíttassa el, hogy zökkenőmentes legyen a többi vásárló kiszolgálása.

Óriási igény van az állami erdőgazdaságoknál a tűzifaprogramra, többszöröse a korábbi években tapasztaltnak – számolt be az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető tájékoztatása szerint a meghirdetés óta november 18-ig 290 ezer köbméter fa árát fizették be a vásárlók, az átvevőhelyekről pedig 230 ezer köbméternél is több fát szállítottak el a vevők.

Több mint 230 ezer köbméter, hatósági áras tüzelő jutott el több tízezer háztartáshoz – zökkenőmentesen zajlik a tűzifaprogram

– írta bejegyzésében az országgyűlési képviselő.

Csökkenés figyelhető meg

Ugyanakkor a kezdeti lelkesedést (akár napi ötvenezer köbméter) követően az idő előrehaladtával a napi igénylések mennyisége fokozatosan csökkent. Jelenleg már csak hat-hét ezer köbméternyi megrendelés érkezik naponta az erdőgazdaságokhoz. Többségük (93 százalék) pedig keménylombos fafajra érkezett, a fennmaradó mennyiséget a lágylombosok és a fenyők teszik ki.

Az Agrárminisztérium a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, a legtöbb vevő nem az idei szezonra vásárolna tűzifát, hanem már a következő évekre, ami miatt sokan nem, vagy csak hosszú idő után szállítják el az igényelt és akár már ki is fizetett tüzelőanyagot.

A tárca ezért azt kéri,

hogy aki megkapta értesítését az átvehető tűzifáról, az mihamarabb vegye át, szállíttassa el, hogy zökkenőmentes legyen a többi vásárló kiszolgálása, elsősorban azoké, akik már ebben az évben fel szeretnék használni a tüzelőt.

Lemorzsolódásra is van példa

A beszámoló szerint a megrendeléseknél lemorzsolódásra is van példa, de nem számottevő mennyiségben. Mint írták, a kedvező ár miatt a vásárlók általában kitartanak az igényük mellett még akkor is, ha egy kicsit hosszabb várakozási időre számíthatnak.

Kiemelték: annak érdekében, hogy a rendkívüli méreteket öltő lakossági igényeket minél zökkenőmentesebben tudják kiszolgálni az erdőgazdaságok, a társaságok minden termelési és szállítási kapacitást a tűzifatermelésre csoportosítottak át. Az erdőben gazdagabb régiókból pedig 57 ezer köbméter fát szállítottak át a főváros környékére, illetve a dél- és észak-alföldi régiókba.

